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24 июля 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Гендиректор московского «Динамо» анонсировал задержки зарплат футболистам

Московский футбольный клуб «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги перед игроками будут увеличиваться. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Гендиректор московского Динамо анонсировал задержки зарплат футболистам - Фото Увеличить
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«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами по премиальным за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — заявил Муравьев.

Ранее в понедельник, 24 июля, «Чемпионат.com» сообщал, что игрокам «Динамо», выигравшего в прошлом сезоне первенство ФНЛ, не заплатили премиальные за победы в некоторых матчах турнира, а также общий бонус за выход в премьер-лигу.

В ноябре прошлого года председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский отмечал, что финансирование одноименного футбольного клуба будет значительно сокращено из-за финансовых проблем.

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Новости Премьер-лиги

Гендиректор «Динамо»: Клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

Гендиректор «Динамо»: Клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Динамо» имеет долги перед игроками команды по премиальным за прошлый сезон, а скоро у клуба появятся долги по зарплате. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев.
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