Гендиректор московского «Динамо» анонсировал задержки зарплат футболистам

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«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами по премиальным за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — заявил Муравьев.

Ранее в понедельник, 24 июля, «Чемпионат.com» сообщал, что игрокам «Динамо», выигравшего в прошлом сезоне первенство ФНЛ, не заплатили премиальные за победы в некоторых матчах турнира, а также общий бонус за выход в премьер-лигу.