КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната «Спартака» на поле перед игрой с «Уфой»
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с появлением болельщика «Спартака» на поле стадиона «Нефтяник» перед началом матча чемпионата страны с «Уфой». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Встреча «Уфа» — «Спартак» состоялась в воскресенье в Уфе и завершилась безголевой ничьей 0:0.
«Перед началом матча “Уфа” — “Спартак” из гостевого сектора на поле выбежал болельщик, а также фанаты
«По матчу “Ростов” — “Ахмат” (0:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По игре ЦСКА — “Локомотив” (1:3): главные тренеры обоих клубов — Виктор Гончаренко и Юрий Семин соответственно — выходили за пределы технической зоны. “Зенит” — “Рубин” (2:1): болельщики хозяев бросали на поле посторонние предметы — бумажные ленты», — отметил глава КДК.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.
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