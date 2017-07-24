КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната «Спартака» на поле перед игрой с «Уфой»

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Встреча «Уфа» — «Спартак» состоялась в воскресенье в Уфе и завершилась безголевой ничьей 0:0.

«Перед началом матча “Уфа” — “Спартак” из гостевого сектора на поле выбежал болельщик, а также фанаты красно-белых сидели на ограждении гостевого сектора», — рассказал Григорьянц.

«По матчу “Ростов” — “Ахмат” (0:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По игре ЦСКА — “Локомотив” (1:3): главные тренеры обоих клубов — Виктор Гончаренко и Юрий Семин соответственно — выходили за пределы технической зоны. “Зенит” — “Рубин” (2:1): болельщики хозяев бросали на поле посторонние предметы — бумажные ленты», — отметил глава КДК.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.