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24 июля 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Динамо»: Клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Динамо» имеет долги перед игроками команды по премиальным за прошлый сезон, а скоро у клуба появятся долги по зарплате. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев.

Осенью 2016 года общий долг московского Динамо составлял около 13 млрд рублей в феврале стало известно что у клуба осталась только одна задолженность — перед кипрской компанией Eflen Constructions. Увеличить
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«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей [перед футболистами за прошлый сезон]. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — сказал Муравьев.

Осенью 2016 года общий долг московского «Динамо» составлял около 13 млрд рублей. В феврале стало известно, что единственная задолженность, которая осталась у «Динамо», — это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс «ВТБ Арена парк».

По итогам прошлого сезона «Динамо» вернулось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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