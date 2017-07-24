«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины?

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Две ничьих с командами-середняками, четыре очка отставания от «Зенита» — все это очень расстроило болельщиков и добавило головной боли футболистам и тренеру перед надвигающимся жестким календарным отрезком. Почему же «Спартак», бывший столь уверенным и сильным в прошлом сезоне, теперь забусковал? «СЭ» выделяет пять главных причин.

УСТАЛОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

Недоброжелатели рассмеются, а сопереживающие с недоумением разведут руки в стороны: как можно устать в первую же неделю чемпионата?

Но удивляться тут нечему и ехидничать не нужно. После длительной паузы, на самом старте сезона, организм спортсмена зачастую отвыкает от игровых нагрузок и требует чуть больше времени на восстановление. «Спартак» провел тяжелейшие 120 минут в Суперкубке против «Локомотива» — это огромный стресс. Вслушайтесь в комментарии тренеров и игроков обеих команд, все говорят об одном и том же — утомленности.

А у лидеров — Глушакова и Комбарова — толком не было передышки из-за сборов в национальной команде и Кубка конфедераций, и физический спад при таком графике может наступить в любое время. Джикии должно быть чуть легче, ведь он моложе. Но Георгий пропускал первый тур, оценить его форму после Суперкубка в дерби с «Динамо» возможности не имелось.

На прошлой неделе мы разбирали матч против бело-голубых при помощи данных InStat и наглядно показали: во втором тайме почти у всех футболистов «Спартака» резко упали показатели в единоборствах, да и визуально сложно было не заметить, что команда Массимо Карреры встала. В Уфе «Спартак» мощно провел 30 минут, потом до перерыва сбавил обороты, в начале второй половины снова немного резво побегал, а в концовке добавить и дожать соперника не смог.

Так что не будем отрицать очевидное: чемпиону действительно тяжело.

УСТАЛОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ.

Эмоции порой творят удивительные вещи. С помощью них, если ты испытываешь душевный подъем, можно запросто убедить себя, что и энергии у тебя — выше крыши, ноги вдруг сами начинают бежать. Обратная ситуация тоже работает: когда настроения нет, кажется, что и силенки куда-то подевались.

«Спартак» пережил потрясающую весну, став чемпионом. Гулял, праздновал, выплескивал положительные эмоции. Потом был Суперкубок, и его 120 минут привели к новой победе. Два титула после стольких лет неудач — это же настоящий триумф! И можно только догадываться, как сейчас после обрушившегося счастья чувствуют себя футболисты. Вечно находиться на этой волне невозможно. Это ведь люди, а не роботы. После пика почти всегда наступает спад. Иногда не столь значительный и долгий, но какой-то — непременно приходит.

И сейчас чувствуется: кураж, на котором «Спартак» играл почти весь прошлый сезон, пока исчез. Каррера может сколько угодно рассказывать, что все успехи в прошлом, что команда уже забыла про титул и двигается к новым свершениям, однако обмануть подсознание не так просто.

ОТСУТСТВИЕ УСИЛЕНИЯ.

Добавить команде эмоций, привнести свежесть и глубину состава могло (да и должно было) летнее усиление. Проблемные зоны у «Спартака» нащупывались еще в чемпионском сезоне, а сейчас их стало только больше из-за опустошения лидеров, повреждения Таски и, конечно же, тяжелой травмы Зобнина. Роман, который мог успешно закрыть три позиции и каждый матч выдавал колоссальный объем работы, выбыл до зимы. А сейчас стало ясно: без него все очень печально с балансом между обороной и атакой.

Единственный новичок на сегодняшний день — свободный агент Петкович, и пока совершенно неочевидно, что он сможет усилить «Спартак». Его текущий уровень мы увидели в матче с «Уфой», и положительную оценку поставить трудно даже при желании. Еще прибавит? Возможно. Но пока сербский защитник не готов — а значит, и усиления никакого нет.

Где же остальные трансферы? Их нет. Зато есть ощущение, что Каррера всем этим крайне недоволен. У него только начался сезон, важные игроки травмированы, команда уже высовывает язык от усталости, и приходится бросать в бой неготовых резервистов.

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ.

Но можно задать вопросы и самому Каррере. Например, схема 4−2−4, которую он использовал против «Динамо», — авантюризм в чистом виде. При ней абсолютно выпал из игры Глушаков, сто лет не игравший при расстановке с двумя центральными хавбеками, а фланги во втором тайме перестали обороняться, что вылилось в доминирование бело-голубых. Да, у итальянца не хватает кадров, но ведь были же в обойме Попов, Джано и тот же Тимофеев, которые могли бы выйти в середину поля чуть раньше, когда соперник еще не разогнался.

Во второй игре в Уфе Каррера с составом тоже до конца не угадал. Связка на правом фланге, составленная из дебютантов Бакаева и Петковича, отработала свой игровой час без какой-либо атакующей пользы и не доставила никаких проблем сопернику. Сюрприз себя не оправдал.

НЕФАРТ.

А в завершении давайте признаем: если с результатом у «Спартака» в первых двух турах все оказалось грустно, то с футболом все было неплохо. Против «Динамо» красно-белые выдали мощнейший первый тайм и могли забивать больше, чем два мяча, и тогда бы все закончилось досрочно. Но — не хватило везения и собранности в конкретных эпизодах. А в концовке матча команда еще и упустила победу, хотя в прошлом сезоне в таких отрезках удавалось выстоять.

С «Уфой» чемпион тоже показал приличную игру — держал мяч, доходил до штрафной, давил, создавал моменты. Тот же Зе Луиш мог реализовать хотя бы одну из шикарных возможностей — не у каждой команды против обороняющегося всем составом соперника такие шансы появляются, их нужно ценить.

Безысходностью от футбола «Спартака» вовсе не веет. Теоретически, при доле фарта, который порой помогал в прошлом чемпионате, это могли бы быть и шесть очков, а не два. Тогда бы никто и не говорил о провальном старте.

Однако не будем пересказывать анекдот про реальность и виртуальность. Каррера сам часто говорит: не нужно искать оправданий, пенять на невезение, судей, газон, погоду. В последний раз он повторял эти слова неделю назад.

Поэтому «Спартаку» необходимо решать кадровые проблемы, возвращать эмоции и играть так, чтобы удача снова стала его постоянной спутницей.