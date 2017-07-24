«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины?
Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь.
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Видимо, что-то случилось...
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Две ничьих с
УСТАЛОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.
Недоброжелатели рассмеются, а сопереживающие с недоумением разведут руки в стороны: как можно устать в первую же неделю чемпионата?
Но удивляться тут нечему и ехидничать не нужно. После длительной паузы, на самом старте сезона, организм спортсмена зачастую отвыкает от игровых нагрузок и требует чуть больше времени на восстановление. «Спартак» провел тяжелейшие 120 минут в Суперкубке против «Локомотива» — это огромный стресс. Вслушайтесь в комментарии тренеров и игроков обеих команд, все говорят об одном и том же — утомленности.
А у лидеров — Глушакова и Комбарова — толком не было передышки
На прошлой неделе мы разбирали матч против
Так что не будем отрицать очевидное: чемпиону действительно тяжело.
УСТАЛОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ.
Эмоции порой творят удивительные вещи. С помощью них, если ты испытываешь душевный подъем, можно запросто убедить себя, что и энергии у тебя — выше крыши, ноги вдруг сами начинают бежать. Обратная ситуация тоже работает: когда настроения нет, кажется, что и силенки
«Спартак» пережил потрясающую весну, став чемпионом. Гулял, праздновал, выплескивал положительные эмоции. Потом был Суперкубок, и его 120 минут привели к новой победе. Два титула после стольких лет неудач — это же настоящий триумф! И можно только догадываться, как сейчас после обрушившегося счастья чувствуют себя футболисты. Вечно находиться на этой волне невозможно. Это ведь люди, а не роботы. После пика почти всегда наступает спад. Иногда не столь значительный и долгий, но
И сейчас чувствуется: кураж, на котором «Спартак» играл почти весь прошлый сезон, пока исчез. Каррера может сколько угодно рассказывать, что все успехи в прошлом, что команда уже забыла про титул и двигается к новым свершениям, однако обмануть подсознание не так просто.
ОТСУТСТВИЕ УСИЛЕНИЯ.
Добавить команде эмоций, привнести свежесть и глубину состава могло (да и должно было) летнее усиление. Проблемные зоны у «Спартака» нащупывались еще в чемпионском сезоне, а сейчас их стало только больше
Единственный новичок на сегодняшний день — свободный агент Петкович, и пока совершенно неочевидно, что он сможет усилить «Спартак». Его текущий уровень мы увидели в матче с «Уфой», и положительную оценку поставить трудно даже при желании. Еще прибавит? Возможно. Но пока сербский защитник не готов — а значит, и усиления никакого нет.
Где же остальные трансферы? Их нет. Зато есть ощущение, что Каррера всем этим крайне недоволен. У него только начался сезон, важные игроки травмированы, команда уже высовывает язык от усталости, и приходится бросать в бой неготовых резервистов.
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ.
Но можно задать вопросы и самому Каррере. Например, схема 4−2−4, которую он использовал против «Динамо», — авантюризм в чистом виде. При ней абсолютно выпал из игры Глушаков, сто лет не игравший при расстановке с двумя центральными хавбеками, а фланги во втором тайме перестали обороняться, что вылилось в доминирование
Во второй игре в Уфе Каррера с составом тоже до конца не угадал. Связка на правом фланге, составленная из дебютантов Бакаева и Петковича, отработала свой игровой час без
НЕФАРТ.
А в завершении давайте признаем: если с результатом у «Спартака» в первых двух турах все оказалось грустно, то с футболом все было неплохо. Против «Динамо»
С «Уфой» чемпион тоже показал приличную игру — держал мяч, доходил до штрафной, давил, создавал моменты. Тот же Зе Луиш мог реализовать хотя бы одну из шикарных возможностей — не у каждой команды против обороняющегося всем составом соперника такие шансы появляются, их нужно ценить.
Безысходностью от футбола «Спартака» вовсе не веет. Теоретически, при доле фарта, который порой помогал в прошлом чемпионате, это могли бы быть и шесть очков, а не два. Тогда бы никто и не говорил о провальном старте.
Однако не будем пересказывать анекдот про реальность и виртуальность. Каррера сам часто говорит: не нужно искать оправданий, пенять на невезение, судей, газон, погоду. В последний раз он повторял эти слова неделю назад.
Поэтому «Спартаку» необходимо решать кадровые проблемы, возвращать эмоции и играть так, чтобы удача снова стала его постоянной спутницей.
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