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24 июля 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Руководство «Динамо» не выплатило футболистам бонус за выход в РФПЛ

Конфликтная ситуация складывается в московском «Динамо».

Как стало известно «Чемпионату», клуб имеет серьёзные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона.

Футболистам должны премиальные за победу в отдельных матчах чемпионата ФНЛ, а также общий бонус за решение задачи по выходу в Премьер-Лигу.

При этом руководство клуба не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения долгов.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло первое место в ФНЛ и получило право выступать в РФПЛ.

Динамо М
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