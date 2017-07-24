Руководство «Динамо» не выплатило футболистам бонус за выход в РФПЛ
Конфликтная ситуация складывается в московском «Динамо».
Как стало известно «Чемпионату», клуб имеет серьёзные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона.
Футболистам должны премиальные за победу в отдельных матчах чемпионата ФНЛ, а также общий бонус за решение задачи по выходу в
При этом руководство клуба не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения долгов.
По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло первое место в ФНЛ и получило право выступать в РФПЛ.
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