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24 июля 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | Деловое сообщество

ФК «Ростов» проиграл в домашнем матче грозненскому «Ахмаду»

Впервые за 2 года желто-синие не набрали на своем поле очков.

ФК «Ростов» вчера, 23 июля, проиграл со счетом 0:1 домашнюю встречу, проходившую на стадионе «Олимп-2», с грозненским «Тереком». Матч состоялся в рамках 2-го тура премьер-лиги-2017/18. Таким образом, впервые с 2 мая 2015 г. желто-синие не набрали очков на своем поле в рамках чемпионата России. В прошлый раз соперником «Ростова» была эта же команда, носившая тогда название «Терек».

Единственный мяч во встрече забил на 55-й минуте выпущенный во втором тайме 27-летний нападающий ФК «Ахмад» Заур Садаев. Три фола заработали желто-синие, а у противников судья отметил семь нарушений.
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