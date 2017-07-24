ФК «Ростов» проиграл в домашнем матче грозненскому «Ахмаду»
Впервые за 2 года
желто-синие не набрали на своем поле очков.
ФК «Ростов» вчера, 23 июля, проиграл со счетом 0:1 домашнюю встречу, проходившую на стадионе «Олимп-2», с грозненским «Тереком». Матч состоялся в рамках 2-го тура премьер-лиги-2017/18. Таким образом, впервые с 2 мая 2015 г.
Единственный мяч во встрече забил на 55-й минуте выпущенный во втором тайме 27-летний нападающий ФК «Ахмад» Заур Садаев. Три фола заработали
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