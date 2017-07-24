Молодёжка «СКА-Хабаровск» выигрывает второй матч подряд

Молодёжка «СКА-Хабаровск» продолжает удивлять. После сенсационной победы над сверстниками питерского «Зенита» подопечные Сергея Ленивкина в Туле обыграли «Арсенал» — 2:1 и с 6 очками входят в лидирующую группу молодежного первенства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Поединок выдался довольно драматичным. Хозяева с первых минут включили прессинг по всему полю, и не раз угрожал нашим воротам. Однако счёт открыли армейцы: на 34-й минуте после ошибки вратаря «Арсенала» отличился Никита Дьяченко.



Хозяева отыгрались на 80-й минуте, но точку в матче поставили хабаровчане.



Победный гол на последней минуте после розыгрыша углового великолепным ударом через себя забил Артём Бобровский.



Наша молодёжка выступала в таком составе: Соромытько, Аршанский, Сафронов, Кучин, Любимов, Максименко, Зотов, Слесарев, Дьяченко (Бобровский, 76), Агаронян (Степаненко, 90), Головатюк (Ломаченко, 62, Блохин, 76).

— Это трудовая дальневосточная победа — на характере, желании, — сказал после матча Сергей Ленивкин. — Ребята молодцы, они сумели справиться со сложностями и победили соперника, в составе которого в первом тайме наблюдались три футболиста из обоймы главной команды. Отмечу и наших запасных — все вышли удачно, сумев помочь команде, усилив и освежив нашу игру. Сегодня в Туле сыграют основные команды «Арсенала» и «СКА-Хабаровск». Правда, в Хабаровске это будет уже ночь вторника — игра начнётся в 2.30 по нашему времени.



Прямая видеотрансляция матча будет на канале «Наш Футбол». За ходом игры также можно следить на сайте РФПЛ и Sportbox.ru.