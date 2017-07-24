«Зенит» вернулся! Вернется ли «Спартак»?

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«Спартак» не смог в двух стартовых турах добиться победы. И это сенсация, особенно на фоне уверенного старта главного конкурента из Петербурга и смелой поступи «Локо». Последний раз такое с красно-белыми случалось аж в 2010 году, когда команда сначала уступила «Динамо», а затем сыграла вничью с «Зенитом». Это было очень давно — красно-белых возглавлял Валерий Карпин, в атаке выходил Веллитон, а домашние матчи проводили в «Лужниках» на синтетике.

Сейчас другие времена, прошлым сезоном команда Массимо Карреры, кажется, вернула породу. Суперкубок в этом лишь убедил. В Черкизове, на чужой для себя арене, «Спартак» взял за горло «Локо» и душил все 120 минут — пока соперник не захрипел. Ни минуты не возникало сомнений в том, кто в тот вечер на поле был главным. Не было сомнений и по ходу первого тайма игры с «Динамо».

А дальше что-то неуловимое, победное, ушло. Исчез нерв — не так «зажигает» на бровке Каррера, нет эмоций на поле все 90 минут, пропали фирменные фото из раздевалок — как свидетельства хорошей атмосферы в коллективе.

Почему так? И прав ли Массимо, говоря о том, что «впереди еще 28 матчей и у нас есть время»?

В прошлом году команда в «Спартаке» сложилась сама собой. Свое главное достижение — каждый матч красно-белые стали проводить как последний — Каррера конвертировал в титул.

фоторепортаж Дриусси помог «Зениту» обыграть «Рубин» Дубль Себастьяна Дриусси позволил «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

Cейчас же можно говорить о невезении в играх с «Динамо» и «Уфой», а можно — о нехватке концентрации в решающие моменты. Как у всей обороны на «Арене Химки» или как у Зе Луиша в Уфе. «Спартак» в этом июле какой-то добрый и щедрый по отношению к соперникам. Особенно на фоне агрессивного «Зенита». Питерский клуб дожимает не кого-нибудь, а самого Бердыева и его «Рубин». Фантастический Дриусси забивает на последних минутах. Это характер, страсть, желание. В прошлом году такие голы забивали спартаковцы…

У красно-белых мало новичков. Можно напомнить простые истины — любую, даже самую титулованную команду, необходимо освежать в трансферные окна. Чтобы подхлестнуть лидеров и ужесточить конкуренцию. «Зенит» совершил два супертрансфера, потратив на аргентинцев Паредеса и Дриусси около 40 миллионов евро. И есть данные, что будут куплены еще три сильных футболиста.

«Спартак» взял Петковича на правый край обороны. На мой взгляд, это не усиление. И Тигиев, и особенно Ещенко своего места просто так не отдадут. Вот-вот приедет хорватский полузащитник «Челси» Пашалич, и это, безусловно, хороший трансфер, который поможет решить проблему, появившуюся после травмы Зобнина.

Но хватит ли этого для повторения прошлогоднего успеха? Ведь, судя по всему, Питерский Лев проснулся — голодный, свирепый, с новым классным тренером и твердой целью вернуть титул. Очевидно, что золото этого чемпионата разыграется в этом календарном году, когда проведут 20 туров. И «Зенит» уже имеет «+4» относительно действующего чемпиона. У «Спартака» в ближайших двух турах — домашний матч с «Краснодаром» и выезд в Петербург. Будет непросто.

А 6 августа на Крестовском нас ждет фантастическая битва, которая определит главного фаворита сезона.

Сергей ЕГОРОВ.