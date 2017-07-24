«Зенит» вернулся! Вернется ли «Спартак»?
В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» не смог в двух стартовых турах добиться победы. И это сенсация, особенно на фоне уверенного старта главного конкурента из Петербурга и смелой поступи «Локо». Последний раз такое с
Сейчас другие времена, прошлым сезоном команда Массимо Карреры, кажется, вернула породу. Суперкубок в этом лишь убедил. В Черкизове, на чужой для себя арене, «Спартак» взял за горло «Локо» и душил все 120 минут — пока соперник не захрипел. Ни минуты не возникало сомнений в том, кто в тот вечер на поле был главным. Не было сомнений и по ходу первого тайма игры с «Динамо».
А дальше
Почему так? И прав ли Массимо, говоря о том, что «впереди еще 28 матчей и у нас есть время»?
В прошлом году команда в «Спартаке» сложилась сама собой. Свое главное достижение — каждый матч
Cейчас же можно говорить о невезении в играх с «Динамо» и «Уфой», а можно — о нехватке концентрации в решающие моменты. Как у всей обороны на «Арене Химки» или как у Зе Луиша в Уфе. «Спартак» в этом июле
У
«Спартак» взял Петковича на правый край обороны. На мой взгляд, это не усиление. И Тигиев, и особенно Ещенко своего места просто так не отдадут.
Но хватит ли этого для повторения прошлогоднего успеха? Ведь, судя по всему, Питерский Лев проснулся — голодный, свирепый, с новым классным тренером и твердой целью вернуть титул. Очевидно, что золото этого чемпионата разыграется в этом календарном году, когда проведут 20 туров. И «Зенит» уже имеет «+4» относительно действующего чемпиона. У «Спартака» в ближайших двух турах — домашний матч с «Краснодаром» и выезд в Петербург. Будет непросто.
А 6 августа на Крестовском нас ждет фантастическая битва, которая определит главного фаворита сезона.
Сергей ЕГОРОВ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter