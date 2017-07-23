«Динамо» никогда не проигрывало дома «Уралу». Как шальной гол поставил точку в равном матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

История не свидетельствовала в пользу клуба из Екатеринбурга, под каким именем он в столице не выступал бы. Восемь визитов в Москву — и одна ничья. А голов он не забивал бело-голубым на выезде с 1993 года, когда был еще «Уралмашем». И вот случилось.

Да, «Динамо» пережило кризис. Но вылетали и «Спартак», и ЦСКА, и «Зенит». Выжили. И неплохо себя чувствуют. А динамовцы для начала сыграли вничью с чемпионом страны.

Это вселяло уверенность в болельщиков клуба, который продолжает принимать соперников в Химках. Может, пора провести ветку метро и создать новую станцию «Динамо»?

ДРАМА МАЛИЙЦА, ПРОМАХИ ГРИГОРЬЕВА

События в матче развивались очень быстро. За шесть минут команды создали по голевому моменту. У хозяев выход один на один не использовал Григорьев, которому воспрепятствовал выскочивший своевременно навстречу Шунин. У гостей после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Бечирая немного неточный удар головой нанес Соу.

Малиец, перешедший в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» и, между прочим, уверенно начинавший атаки, невольно оказался в центре внимания и в середине первого тайма, когда столкнулся головами с одноклубником Хольменом. Да так, что его пришлось выносить с поля на носилках.

Но это было чуть позже. А на исходе четверти часа президент «Урала» возмущался Григорьевым, выбежав по своему обыкновению к кромке поля: «Второй момент уже запорол!».

Нет, хозяева при их статусе фаворита не выглядели доминирующей стороной. Поначалу вроде завладели преимуществом, потом игра выровнялась. Гости находили резонные ответы, и, в частности, в конце первого тайма Фидлер нанес такой мощный и совсем чуть-чуть неточный удар со штрафного, что уже Александр Тарханов эмоционально всплеснул руками.

Ну и у динамовцев были поводы для досады. И в конце первого тайма, когда в выгодной ситуации перед воротами мяч прилетел на голову Бечирая, и в начале второй половины, когда-то же само произошло с Шуньичем. В обоих случаях, кстати, подачи делал Панченко, постоянно смещавшийся на фланг.

НАЛЕТ

В целом же после перерыва матч сбился в середину поля и увял. Все вроде бы шло к нулевой ничьей, которая представлялась достижением для гостей.

Москвичи разогнали отличную атаку с хода, в начале последней 10-минутки за счет перехвата и ускорения в середине поля. Луценко, выдержав паузу, вывел на край штрафной площади Зотова. Последовали сочный удар и впечатляющий бросок Годзюра, вытащившего мяч из «девятки». Это был самый яркий эпизод матча, в котором оставалось играть лишь несколько минут.

В концовке же «Урал», ни на что особо, как казалось по ходу игры, уже не претендовавший, удачно разыграл угловой. Удар Чантурии с фланга, отскок от газона — и мяч залетел в дальний угол ворот Шунина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ДинамоУрал</a> 0:1 89' Георгий Чантурия <a href="https://t.co/h0C0JZLR6Z">pic.twitter.com/h0C0JZLR6Z</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/889159209035726849">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удар-«парашют» от головы динамовского новичка Вандерсона счет не изменил.

Такие победы «на флажке» в западной спортивной журналистике называют hold up, то есть налет, нападение. Гоп-стоп! Но сказать, что «Урал» победу не заслужил — тем более, при достойной игре на чужом поле — нельзя. Хотя и любой другой итог не вызывал бы вопросов насчет справедливости.

Александр ПРОСВЕТОВ из Химок.