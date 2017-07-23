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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30471064/
23 июля 2017, 23:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Динамо» никогда не проигрывало дома «Уралу». Как шальной гол поставил точку в равном матче

Гости одержали победу «на флажке».

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История не свидетельствовала в пользу клуба из Екатеринбурга, под каким именем он в столице не выступал бы. Восемь визитов в Москву — и одна ничья. А голов он не забивал бело-голубым на выезде с 1993 года, когда был еще «Уралмашем». И вот случилось.

Да, «Динамо» пережило кризис. Но вылетали и «Спартак», и ЦСКА, и «Зенит». Выжили. И неплохо себя чувствуют. А динамовцы для начала сыграли вничью с чемпионом страны.

Это вселяло уверенность в болельщиков клуба, который продолжает принимать соперников в Химках. Может, пора провести ветку метро и создать новую станцию «Динамо»?

ДРАМА МАЛИЙЦА, ПРОМАХИ ГРИГОРЬЕВА

События в матче развивались очень быстро. За шесть минут команды создали по голевому моменту. У хозяев выход один на один не использовал Григорьев, которому воспрепятствовал выскочивший своевременно навстречу Шунин. У гостей после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Бечирая немного неточный удар головой нанес Соу.

Малиец, перешедший в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» и, между прочим, уверенно начинавший атаки, невольно оказался в центре внимания и в середине первого тайма, когда столкнулся головами с одноклубником Хольменом. Да так, что его пришлось выносить с поля на носилках.

Но это было чуть позже. А на исходе четверти часа президент «Урала» возмущался Григорьевым, выбежав по своему обыкновению к кромке поля: «Второй момент уже запорол!».

Нет, хозяева при их статусе фаворита не выглядели доминирующей стороной. Поначалу вроде завладели преимуществом, потом игра выровнялась. Гости находили резонные ответы, и, в частности, в конце первого тайма Фидлер нанес такой мощный и совсем чуть-чуть неточный удар со штрафного, что уже Александр Тарханов эмоционально всплеснул руками.

Ну и у динамовцев были поводы для досады. И в конце первого тайма, когда в выгодной ситуации перед воротами мяч прилетел на голову Бечирая, и в начале второй половины, когда-то же само произошло с Шуньичем. В обоих случаях, кстати, подачи делал Панченко, постоянно смещавшийся на фланг.

НАЛЕТ

В целом же после перерыва матч сбился в середину поля и увял. Все вроде бы шло к нулевой ничьей, которая представлялась достижением для гостей.

Москвичи разогнали отличную атаку с хода, в начале последней 10-минутки за счет перехвата и ускорения в середине поля. Луценко, выдержав паузу, вывел на край штрафной площади Зотова. Последовали сочный удар и впечатляющий бросок Годзюра, вытащившего мяч из «девятки». Это был самый яркий эпизод матча, в котором оставалось играть лишь несколько минут.

В концовке же «Урал», ни на что особо, как казалось по ходу игры, уже не претендовавший, удачно разыграл угловой. Удар Чантурии с фланга, отскок от газона — и мяч залетел в дальний угол ворот Шунина.

Удар-«парашют» от головы динамовского новичка Вандерсона счет не изменил.

Такие победы «на флажке» в западной спортивной журналистике называют hold up, то есть налет, нападение. Гоп-стоп! Но сказать, что «Урал» победу не заслужил — тем более, при достойной игре на чужом поле — нельзя. Хотя и любой другой итог не вызывал бы вопросов насчет справедливости.

Александр ПРОСВЕТОВ из Химок.

23.07.2017 17:30 Зрители 6853 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Динамо М 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Александр Тарханов
Голы
9 Георгий Чантурия (Д. Кулаков) 89′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Антон Соснин 23
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
78′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
51′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
35′ Самба Соу 27
Александр Сапета 41
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов 57′
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
92 Роман Емельянов
10 Чисамба Лунгу 79′
9 Георгий Чантурия
20 Максим Григорьев 86′
14 Юрий Бавин 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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