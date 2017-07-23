«Динамо» никогда не проигрывало дома «Уралу». Как шальной гол поставил точку в равном матче
Гости одержали победу «на флажке».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
История не свидетельствовала в пользу клуба из Екатеринбурга, под каким именем он в столице не выступал бы. Восемь визитов в Москву — и одна ничья. А голов он не забивал
Да, «Динамо» пережило кризис. Но вылетали и «Спартак», и ЦСКА, и «Зенит». Выжили. И неплохо себя чувствуют. А динамовцы для начала сыграли вничью с чемпионом страны.
Это вселяло уверенность в болельщиков клуба, который продолжает принимать соперников в Химках. Может, пора провести ветку метро и создать новую станцию «Динамо»?
ДРАМА МАЛИЙЦА, ПРОМАХИ ГРИГОРЬЕВА
События в матче развивались очень быстро. За шесть минут команды создали по голевому моменту. У хозяев выход один на один не использовал Григорьев, которому воспрепятствовал выскочивший своевременно навстречу Шунин. У гостей после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Бечирая немного неточный удар головой нанес Соу.
Малиец, перешедший в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» и, между прочим, уверенно начинавший атаки, невольно оказался в центре внимания и в середине первого тайма, когда столкнулся головами с одноклубником Хольменом. Да так, что его пришлось выносить с поля на носилках.
Но это было чуть позже. А на исходе четверти часа президент «Урала» возмущался Григорьевым, выбежав по своему обыкновению к кромке поля: «Второй момент уже запорол!».
Нет, хозяева при их статусе фаворита не выглядели доминирующей стороной. Поначалу вроде завладели преимуществом, потом игра выровнялась. Гости находили резонные ответы, и, в частности, в конце первого тайма Фидлер нанес такой мощный и совсем
Ну и у динамовцев были поводы для досады. И в конце первого тайма, когда в выгодной ситуации перед воротами мяч прилетел на голову Бечирая, и в начале второй половины,
НАЛЕТ
В целом же после перерыва матч сбился в середину поля и увял. Все вроде бы шло к нулевой ничьей, которая представлялась достижением для гостей.
Москвичи разогнали отличную атаку с хода, в начале последней 10-минутки за счет перехвата и ускорения в середине поля. Луценко, выдержав паузу, вывел на край штрафной площади Зотова. Последовали сочный удар и впечатляющий бросок Годзюра, вытащившего мяч из «девятки». Это был самый яркий эпизод матча, в котором оставалось играть лишь несколько минут.
В концовке же «Урал», ни на что особо, как казалось по ходу игры, уже не претендовавший, удачно разыграл угловой. Удар Чантурии с фланга, отскок от газона — и мяч залетел в дальний угол ворот Шунина.
Удар-«парашют» от головы динамовского новичка Вандерсона счет не изменил.
Такие победы «на флажке» в западной спортивной журналистике называют hold up, то есть налет, нападение.
Александр ПРОСВЕТОВ из Химок.
|23.07.2017 17:30
|Зрители 6853
|основной раунд: 2-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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