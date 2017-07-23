«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче второго тура РФПЛ
ТАСС, 23 июля. Грозненский «Ахмат» победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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На 55-й минуте отличился Заур Садаев.
«Ахмат» занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками, «Ростов» идет 11-м (одно очко).
В следующем туре «Ахмат» 29 июля примет московское «Динамо». «Ростов» сыграет в гостях с «Анжи».
Главные тренеры
|Леонид Кучук
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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