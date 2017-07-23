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23 июля 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче второго тура РФПЛ

ТАСС, 23 июля. Грозненский «Ахмат» победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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На 55-й минуте отличился Заур Садаев.

«Ахмат» занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками, «Ростов» идет 11-м (одно очко).

В следующем туре «Ахмат» 29 июля примет московское «Динамо». «Ростов» сыграет в гостях с «Анжи».

23.07.2017 20:00 Зрители 10305 основной раунд: 2-й тур Олимп-2
Ростов 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонид Кучук Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (А.С. Семенов) 55′
Составы
Илья Абаев 31
Хорен Байрамян 19
Мацей Вилюш 3
Миха Мевля 23
Павел Могилевец 18
Александр Бухаров 11
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
71′ Тимофей Калачев 2
Александр Зуев 10
81′ Виталий Устинов 91
Сергей Паршивлюк 4
64′ Жан Маер 20
90+5′ Мусса Думбья 17
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
8 Лео Жаба 40′
19 Олег Иванов
94 Филипе Сампайю 27′
2 Дантас Биспу Родолфу 64′ 61′
21 Одисе Роши
95 Магомед Митришев 76′
77 Бернард Бериша 90′
18 Беким Балай 46′
9 Заур Садаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
8 Угловые 5
10 Фолы 18
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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