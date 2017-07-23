Тренер «Динамо» Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды
ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что «Динамо» проводит матчи против «Ахмата» и «Ростова» в Грозном и
Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве — зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.
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В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата». Затем 9 августа
«По регламенту можно перенести или поменять матч тем, кто участвует в еврокубках. Мы не играем там. Я согласен, что нелогично [играть зимой в Москве], но календарь есть, мы ему следуем», — отметил тренер.
После двух туров чемпионата России «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы, имея в активе одно очко.
|23.07.2017 17:30
|Зрители 6853
|основной раунд: 2-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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