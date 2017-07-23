Тренер «Динамо» Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

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В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата». Затем 9 августа бело-голубые проведут в Ростове-на-Дону матч четвертого тура чемпионата против местного «Ростова». Ответные игры против «Ахмата» и «Ростова» состоятся 19 ноября и 3 декабря соответственно.

«По регламенту можно перенести или поменять матч тем, кто участвует в еврокубках. Мы не играем там. Я согласен, что нелогично [играть зимой в Москве], но календарь есть, мы ему следуем», — отметил тренер.

После двух туров чемпионата России «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы, имея в активе одно очко.