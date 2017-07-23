Тарханов: «Уралу» удалось победить «Динамо» за счет везения

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В воскресенье «Урал» на выезде в матче второго тура чемпионата России обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Встреча прошла в Химках.

«Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме — “Динамо”. У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках», — сказал Тарханов.

Также он отметил, что замененный на 86-й минуте Максим Григорьев не получил серьезного повреждения. «Видимо, попали в голеностоп, был сильный удар».

В следующем туре 29 июля екатеринбургский клуб на своем поле сыграет против «Уфы».