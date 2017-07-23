Тарханов: «Уралу» удалось победить «Динамо» за счет везения
ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» смог забить гол московскому «Динамо» при помощи небольшого везения, благодаря чему команда победила. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Александр Тарханов.
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В воскресенье «Урал» на выезде в матче второго тура чемпионата России обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Встреча прошла в Химках.
«Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме — “Динамо”. У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках», — сказал Тарханов.
Также он отметил, что замененный на 86-й минуте Максим Григорьев не получил серьезного повреждения. «Видимо, попали в голеностоп, был сильный удар».
В следующем туре 29 июля екатеринбургский клуб на своем поле сыграет против «Уфы».
ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что «Динамо» проводит матчи против «Ахмата» и «Ростова» в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве — зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.