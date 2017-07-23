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23 июля 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Динамо» Калитвинцев надеется, что Соу сможет сыграть против «Ахмата»

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Калитвинцев надеется, что полузащитник команды Самба Соу, получивший травму в матче с «Уралом», сможет сыграть против грозненского «Ахмата» 29 июля. Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» в домашнем матче проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. Позже пресс-служба столичного клуба сообщила, что полузащитник получил сотрясение мозга.

«Он находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», — сказал Калитвинцев.

Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».

23.07.2017 17:30 Зрители 6853 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Динамо М 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Александр Тарханов
Голы
9 Георгий Чантурия (Д. Кулаков) 89′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Антон Соснин 23
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
78′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
51′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
35′ Самба Соу 27
Александр Сапета 41
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов 57′
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
92 Роман Емельянов
10 Чисамба Лунгу 79′
9 Георгий Чантурия
20 Максим Григорьев 86′
14 Юрий Бавин 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Тренер «Динамо» Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

Тренер «Динамо» Калитвинцев считает нелогичным календарь РФПЛ для его команды

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что «Динамо» проводит матчи против «Ахмата» и «Ростова» в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве — зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.
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