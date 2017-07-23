Тренер «Динамо» Калитвинцев надеется, что Соу сможет сыграть против «Ахмата»

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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» в домашнем матче проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. Позже пресс-служба столичного клуба сообщила, что полузащитник получил сотрясение мозга.

«Он находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», — сказал Калитвинцев.

Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».