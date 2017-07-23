Тренер «Динамо» Калитвинцев надеется, что Соу сможет сыграть против «Ахмата»
ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Калитвинцев надеется, что полузащитник команды Самба Соу, получивший травму в матче с «Уралом», сможет сыграть против грозненского «Ахмата» 29 июля. Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.
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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» в домашнем матче проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. Позже пресс-служба столичного клуба сообщила, что полузащитник получил сотрясение мозга.
«Он находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», — сказал Калитвинцев.
Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.
В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».
ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Календарь сезона-2017/18 чемпионата России по футболу составлен нелогично в том, что «Динамо» проводит матчи против «Ахмата» и «Ростова» в Грозном и Ростове-на-Дону соответственно летом, а в Москве — зимой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев.