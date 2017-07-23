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УФА

БЕЛЕНОВ — 7,5. Лучший игрок матча. Дважды спасал команду, когда в ближнем бою переигрывал Зе Луиша, который бил в упор ногой и головой. Кроме того, отразил множество дальних ударов.

СУХОВ — 6,0. В первом тайме допустил один грубый позиционный промах, пропустив мяч на Промеса после длинной диагонали. Однако в остальном смотрелся достойно, отдал отменную передачу через все поле на выход один на один Игбуну. Активно подключался к атакам, особенно в концовке, когда заработал один очень опасный штрафной.

ТУМАСЯН — 6,0. Накрывал Промеса и Попова, бросался под удары, держал зону. Не избежал проигранных дуэлей, но со взмывающим вверх Зе Луишем бороться трудно, а внизу вплоть до замены был неуступчив.

ТАБИДЗЕ — 6,0. В конце первого тайма слишком легко позволил развернуться Зе Луишу в собственной штрафной, что едва не стоило «Уфе» пропущенного гола. Впрочем, там стоит отметить и роскошный финт нападающего. В остальном центральный защитник хозяев действовал надежно, а в заключительную 10-минутку выручил, когда выбил мяч из-под ноги убегающего один на один Зе Луиша.

АЛИКИН — 6,0. Подстраховывал, навязывал опеку быстроногим и мощным соперникам, не проваливался.

ЙОКИЧ — 6,0. Без труда контролировал Бакаева и Петковича, не дав им создать на фланге абсолютно ничего. После перерыва вместе с Аликиным не разобрались и не смогли прервать навес Попова на Зе Луиша, что привело к удару в упор. В концовке при давлении «Спартака» опустился чуть глубже, но и Тигиеву придумать ничего не позволил.

КАРП — 5,5. Многовато уступал в борьбе и мало помогал партнерам в конструктивных действиях. Но после перерыва прибавил.

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ПАУРЕВИЧ — 5,0. Действовал чуть выше Карпа, не реализовал очень хороший момент на 73-й минуте после скидки Облякова. В обороне старался встречать Фернанду, но проигрывал ему в выборе позиции. Порой фолил, иногда — неоправданно близко к своей штрафной, однако объем работы проделал приличный.

ОБЛЯКОВ — 6,5. Смотрелся интереснее всех из полузащитников «Уфы» — включал красивый дриблинг, рисковал, нагнетал. После шустрой обводки накрутил Боккетти и Тимофеева в первом тайме, после чего опасно пробил в направлении дальнего угла. Создал момент Пауревичу. Много помогал сзади.

ФАТАИ — 5,0. Существенно уступал в активности Игбуну, не так часто получал мяч. Впервые сверкнул на 46-й минуте, когда обокрал Джикию в чужой штрафной и создал очень опасный момент. Вторую половину начал тоже серенько и вскоре был заменен.

ИГБУН — 6,0. Стал главной головной болью для спартаковских защитников. Перемещался по всему полю, пытался продавливать спартаковцев. Дважды проходил Петковича, до перерыва умчался один на один, нырнув за спину чужому центру обороны. Во втором тайме даже забил, но из офсайда. Боролся вплоть до последних секунд.

КРОТОВ — 5,0. Не смог забить бывшей команде, да и мяча успел коснуться считанное число раз.

ЖИВОГЛЯДОВ — 5,5. Вышел вместо Тумасяна на заключительные полчаса. Пусть однажды не доглядел за Зе Луишем, но главный итог работы: «Уфа» так и не пропустила.

СТОЦКИЙ — 5,5. Надежно и собранно отработал свои минуты.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 6,0. Выручил команду до перерыва, когда справился с выходом один на один Игбуна. Намертво поймал мяч после удара со штрафного в исполнении Облякова. Во втором тайме его работа свелась к выходу на навесы. Пропустил при выходе один на один, однако раньше раздался свисток об офсайде.

ПЕТКОВИЧ — 5,0. Впервые вышел в составе «Спартака» в официальном матче и сыграл средненько. В атаке себя толком не проявил, в обороне фланг в целом держал, но пару раз все-таки пропустил мимо себя Игбуна. Плюс вместе с Боккетти проворонил выход того же Игбуна один на один. Неудивительно, что после перерыва Каррера его заменил в надежде усилить фланговую игру.

ДЖИКИЯ — 5,5. В концовке первого тайма едва не привез гол, завозившись с мячом в своей штрафной. Еще можно найти часть его вины в выходе один на один Игбуна в первом тайме — слишком высоко выдвинулся и не контролировал зону за спиной. В остальном играл жестко и отметился одним неплохим ударом по чужим воротам после «стандарта».

БОККЕТТИ — 6,0. Много подстраховывал партнеров (особенно Петковича), совершил кучу отборов и перехватов, блокировал удары. Единственный минус — пас за спину на выход Игбуну в первом тайме, в остальном же сыграл безупречно.

КОМБАРОВ — 5,0. При всей своей активности допустил слишком много брака, его подачи летели, как правило, в никуда, а в концовке так устал, что просто принялся фолить при каждом единоборстве и привозить «стандарты» у своих ворот.

ФЕРНАНДУ — 6,0. Традиционно вел игру команды в центре поля, совершил очень много подборов и дважды делал классные передачи на выход Зе Луишу. Но главная беда бразильца в этом матче — совершенно не получались удары со средней дистанции, хотя на позиции он выходил очень хорошие.

ТИМОФЕЕВ — 6,5. Ярче всех проявил себя из трех резервистов, вышедших в стартовом составе. Бился в единоборствах, хладнокровно работал с мячом, не позволял себе обрезать партнеров. Гениальную минуту провел в середине второго тайма, когда в течение нескольких секунд выгрызал мяч в трех единоборствах, а потом еще выдал шикарный пас на свободное пространство Промесу. От непривычки стало сводить мышцы, пришлось попросить замену, однако лучше в центре поля красно-белых без него не стало.

ПРОМЕС — 6,0. Много перемещался в зоне ближе к левому флангу. Уже в самом дебюте имел две шикарные возможности для удара из-за штрафной, но в первый раз не рискнул, а во второй — попал прямо в Беленова. При всей активности имел проблемы с завершающими действиями, поэтому отличиться и не получилось.

ПОПОВ — 5,5. Агрессивно начал встречу, оказывался везде, много подключался в чужую штрафную и выступал как в качестве завершителя, так и ассистента. Но столкнулся с тем же невезением, что и все партнеры, — то по мячу в самый последний момент вдруг не попадал, то его прекрасные передачи (как на Зе Луиша в начале второго тайма) не использовали партнеры. В концовке откровенно устал.

БАКАЕВ — 5,0. Дебютировал в основном составе, и его игру на правом фланге можно описать двумя словами: сама скромность. Остроты в его исполнении никто так и не дождался.

ЗЕ ЛУИШ — 5,5. Цеплялся за мячи, бился в воздухе, часто побеждал в дуэлях и вырывался на свободное пространство. Только все свои моменты загубил, столкнувшись с нереальным невезением. Нанес семь (!!!) ударов, дважды расстреливал Беленова в упор, демонстрировал красивейший финт в чужой штрафной, однако так и ушел с поля без точного попадания.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Игру «Спартака» в атаке усилить не смог.

ТИГИЕВ — 4,5. Вышел на замену очень неудачно, растеряв почти все мячи на чужой половине поля.