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23 июля 2017, 19:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Урала» обыграли «Динамо» в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. «Урал» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Химках.

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Единственный мяч забил Георгий Чантурия на 89-й минуте.

Малийский футболист «Динамо» Самба Соу получил сотрясение мозга в первом тайме. На 31-й минуте встречи Соу столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом. 28-летний малиец потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. По сообщению пресс-службы «Динамо», Соу пришел в сознание, но получил сотрясение мозга.

«Динамо» опустилось на 11-е место в турнирной таблице (одно очко). «Урал» поднялся на четвертую позицию с четырьмя баллами.

В следующем туре «Динамо» сыграет 29 июля в гостях с «Ахматом». «Урал» в тот же день примет «Уфу».

23.07.2017 17:30 Зрители 6853 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Динамо М 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Александр Тарханов
Голы
9 Георгий Чантурия (Д. Кулаков) 89′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Антон Соснин 23
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
78′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
51′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
35′ Самба Соу 27
Александр Сапета 41
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов 57′
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
92 Роман Емельянов
10 Чисамба Лунгу 79′
9 Георгий Чантурия
20 Максим Григорьев 86′
14 Юрий Бавин 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Новости Премьер-лиги

Страшное столкновение игроков «Динамо»

Страшное столкновение игроков «Динамо»

На 31-й минуте матча 2-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Уралом» произошло столкновение игроков хозяев поля. Защитник Себастьян Хольмен и полузащитник Самба Соу столкнулись в воздухе.
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