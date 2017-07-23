Футболисты «Урала» обыграли «Динамо» в матче чемпионата России

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Единственный мяч забил Георгий Чантурия на 89-й минуте.

Малийский футболист «Динамо» Самба Соу получил сотрясение мозга в первом тайме. На 31-й минуте встречи Соу столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом. 28-летний малиец потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету. По сообщению пресс-службы «Динамо», Соу пришел в сознание, но получил сотрясение мозга.

«Динамо» опустилось на 11-е место в турнирной таблице (одно очко). «Урал» поднялся на четвертую позицию с четырьмя баллами.

В следующем туре «Динамо» сыграет 29 июля в гостях с «Ахматом». «Урал» в тот же день примет «Уфу».