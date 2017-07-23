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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30470063/
23 июля 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч второго тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Ростова и <span class=error>Ахмата</span> на матч второго тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Ростов»: Абаев, Устинов, Мевля, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Маер, Бухаров.

Запасные: Песьяков, Гошев, Паршивлюк, Бобен, Эззатоллахи, Зуев, Шомуродов, Думбия, Дядюн, Кинтеро.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев, Балай, Лео.

Запасные: Гудиев, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев, Ахъядов.

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