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23 июля 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

Каррера объяснил отсутствие в основе капитана «Спартака» в матче с «Уфой»

Тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил изменения в составе команды на матч с «Уфой» по сравнению с первым туром. В том числе он рассказал, почему в запасе остался капитан команды Денис Глушаков, вместо которого на позиции опорного полузащитника появился Артем Тимофеев.

Капитан Спартака Денис <span class=error>Глушаков</span> не смог выйти на матч против Уфы с первых минут <nobr>из-за </nobr>усталости. Футболист отыграл лишь последние 20 минут. Увеличить
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«Отсутствие Глушакова связано с его физическими кондициями. Тяжело проводить три матча за неделю. К тому же синтетика не помогает уставшим игрокам поддерживать игру на привычном уровне. На искусственном поле играть сложнее, чем на обычной траве», — сказал Каррера после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также итальянец рассказал, что нападающий команды Луис Адриано не прилетел в Уфы из-за небольшой мышечной травмы. «Спартаку» вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, и Каррера предпочел не рисковать футболистом, который уже забил гол в этом чемпионате.

Матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак» завершился со счетом 0:0. Каррера в этом матче существенно изменил состав по сравнению с первым туром. Вместо травмированного Луиса Адриано на позиции второго форварда сыграл Ивелин Попов. В запасе, кроме Глушакова, остались Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов и Андрей Ещенко, зато с первых минут вышли на поле Артем Тимофеев, Зелимхан Бакаев и Марко Петкович. Для серба матч стал первым в составе «Спартака» — москвичи подписали с ним контракт накануне старта сезона. Глушаков и Мельгарехо вышли на замену во втором тайме.

​Ничья стала уже второй для «Спартака» в этом сезоне. В первом туре москвичи сыграли вничью с «Динамо» — по ходу матча «Спартак» вел со счетом 2:0, но упустил победу на последних минутах.

От лидирующих в чемпионате «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита» «Спартак» отстает уже на четыре очка. В следующем туре «Спартак» сыграет против «Краснодара». Этот матч состоится 31 июля.

23.07.2017 15:00 Зрители 12571 основной раунд: 2-й тур Нефтяник
Уфа 0:0 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Массимо Каррера
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
80′ Джемал Табидзе 55
Иван Обляков 98
Силвестр Игбун 44
Иван Пауревич 19
65′ Денис Тумасян 20
Дмитрий Живоглядов 17
61′ Кехинде Фатаи 21
Вячеслав Кротов 57
80′ Кэтэлин Карп 8
Дмитрий Стоцкий 39
32 Артем Ребров (к)
23 Дмитрий Комбаров 77′
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду
3 Марко Петкович 64′
17 Георгий Тигиев
18 Зелимхан Бакаев 68′
25 Лоренсо Мельгарехо
40 Артем Тимофеев 71′
8 Денис Глушаков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 22
2 Удары в створ 13
0 Угловые 5
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Боккетти: «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с «Уфой»

Боккетти: «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с «Уфой»

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Московскому «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит демонстрировать такой же футбол, как в матче с «Уфой». Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.
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