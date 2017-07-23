Каррера объяснил отсутствие в основе капитана «Спартака» в матче с «Уфой»

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«Отсутствие Глушакова связано с его физическими кондициями. Тяжело проводить три матча за неделю. К тому же синтетика не помогает уставшим игрокам поддерживать игру на привычном уровне. На искусственном поле играть сложнее, чем на обычной траве», — сказал Каррера после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также итальянец рассказал, что нападающий команды Луис Адриано не прилетел в Уфы из-за небольшой мышечной травмы. «Спартаку» вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, и Каррера предпочел не рисковать футболистом, который уже забил гол в этом чемпионате.

Матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак» завершился со счетом 0:0. Каррера в этом матче существенно изменил состав по сравнению с первым туром. Вместо травмированного Луиса Адриано на позиции второго форварда сыграл Ивелин Попов. В запасе, кроме Глушакова, остались Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов и Андрей Ещенко, зато с первых минут вышли на поле Артем Тимофеев, Зелимхан Бакаев и Марко Петкович. Для серба матч стал первым в составе «Спартака» — москвичи подписали с ним контракт накануне старта сезона. Глушаков и Мельгарехо вышли на замену во втором тайме.

​Ничья стала уже второй для «Спартака» в этом сезоне. В первом туре москвичи сыграли вничью с «Динамо» — по ходу матча «Спартак» вел со счетом 2:0, но упустил победу на последних минутах.

От лидирующих в чемпионате «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита» «Спартак» отстает уже на четыре очка. В следующем туре «Спартак» сыграет против «Краснодара». Этот матч состоится 31 июля.