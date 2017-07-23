Каррера объяснил отсутствие в основе капитана «Спартака» в матче с «Уфой»
Тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил изменения в составе команды на матч с «Уфой» по сравнению с первым туром. В том числе он рассказал, почему в запасе остался капитан команды Денис Глушаков, вместо которого на позиции опорного полузащитника появился Артем Тимофеев.
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«Отсутствие Глушакова связано с его физическими кондициями. Тяжело проводить три матча за неделю. К тому же синтетика не помогает уставшим игрокам поддерживать игру на привычном уровне. На искусственном поле играть сложнее, чем на обычной траве», — сказал Каррера после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».
Также итальянец рассказал, что нападающий команды Луис Адриано не прилетел в Уфы
Матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак» завершился со счетом 0:0. Каррера в этом матче существенно изменил состав по сравнению с первым туром. Вместо травмированного Луиса Адриано на позиции второго форварда сыграл Ивелин Попов. В запасе, кроме Глушакова, остались Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов и Андрей Ещенко, зато с первых минут вышли на поле Артем Тимофеев, Зелимхан Бакаев и Марко Петкович. Для серба матч стал первым в составе «Спартака» — москвичи подписали с ним контракт накануне старта сезона. Глушаков и Мельгарехо вышли на замену во втором тайме.
Ничья стала уже второй для «Спартака» в этом сезоне. В первом туре москвичи сыграли вничью с «Динамо» — по ходу матча «Спартак» вел со счетом 2:0, но упустил победу на последних минутах.
От лидирующих в чемпионате «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита» «Спартак» отстает уже на четыре очка. В следующем туре «Спартак» сыграет против «Краснодара». Этот матч состоится 31 июля.
|Сергей Семак
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|22
|2
|Удары в створ
|13
|0
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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