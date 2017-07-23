Страшное столкновение игроков «Динамо»
На 31-й минуте матча 2-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Уралом» произошло столкновение игроков хозяев поля. Защитник Себастьян Хольмен и полузащитник Самба Соу столкнулись в воздухе.
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Видимо, что-то случилось...
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Показалось, что хавбек потерял сознание после падения на газон. На поле выбежала медицинская бригада, которая смогла привести в чувство малийца. После этого врачи уложили Соу на носилки и вынесли за пределы поля. Игру африканец продолжить не смог, его заменил Александр Сапета.
При этом Хольмен пострадал в меньшей степени и продолжил участие в игре.
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