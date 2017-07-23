Страшное столкновение игроков «Динамо»

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Показалось, что хавбек потерял сознание после падения на газон. На поле выбежала медицинская бригада, которая смогла привести в чувство малийца. После этого врачи уложили Соу на носилки и вынесли за пределы поля. Игру африканец продолжить не смог, его заменил Александр Сапета.

При этом Хольмен пострадал в меньшей степени и продолжил участие в игре.