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23 июля 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Страшное столкновение игроков «Динамо»

На 31-й минуте матча 2-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Уралом» произошло столкновение игроков хозяев поля. Защитник Себастьян Хольмен и полузащитник Самба Соу столкнулись в воздухе.

На 32-й минуте матча 2-го тура чемпионата России между Динамо и Уралом произошло столкновение игроков хозяев поля. Увеличить
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Показалось, что хавбек потерял сознание после падения на газон. На поле выбежала медицинская бригада, которая смогла привести в чувство малийца. После этого врачи уложили Соу на носилки и вынесли за пределы поля. Игру африканец продолжить не смог, его заменил Александр Сапета.

При этом Хольмен пострадал в меньшей степени и продолжил участие в игре.

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