Орлов: «Зениту» нужны два центральных защитника, Нету не хватает уверенности

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Зенит» одержал волевую победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата России. Форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов открыл счет в компенсированное время первого тайма, воспользовавшись ошибкой центрального защитника «Зенита» Нету.

«Волевая победа над “Рубином” — это хороший результат, но проблемы в игре “Зенита” остаются, и прежде всего в обороне. Но “Зенит” и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных. Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности», — сказал Орлов по телефону.

«Опытный игрок, казалось бы, привлекается в сборную Португалии, но ошибается. В эпизоде с голом “Рубина” он проиграл позицию, неправильно расположился, а Жемалетдинов оказался ловчее», — добавил Орлов.