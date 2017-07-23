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23 июля 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Орлов: «Зениту» нужны два центральных защитника, Нету не хватает уверенности

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Футбольному клубу «Зенит» в идеале нужно приобрести не одного, а двух центральных защитников, португальцу Луишу Нету не хватает уверенности, заявил агентству «Р-Спорт» известный телекомментатор Геннадий Орлов.

Футбольному клубу Зенит в идеале нужно приобрести не одного а двух центральных защитников португальцу <span class=error>Луишу</span> Нету не хватает уверенности заявил агентству Р-Спорт известный телекомментатор Геннадий Орлов. Увеличить
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© РИА "Новости"

В субботу «Зенит» одержал волевую победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата России. Форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов открыл счет в компенсированное время первого тайма, воспользовавшись ошибкой центрального защитника «Зенита» Нету.

«Волевая победа над “Рубином” — это хороший результат, но проблемы в игре “Зенита” остаются, и прежде всего в обороне. Но “Зенит” и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных. Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности», — сказал Орлов по телефону.

«Опытный игрок, казалось бы, привлекается в сборную Португалии, но ошибается. В эпизоде с голом “Рубина” он проиграл позицию, неправильно расположился, а Жемалетдинов оказался ловчее», — добавил Орлов.

22.07.2017 17:30 Зрители 38284 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Зенит 2:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Курбан Бердыев
Голы
52′ Себастьян Дриусси (А. Кокорин, Д. Кузяев) 11
90+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
96 Рифат Жемалетдинов (С. Рыжиков) 45+1′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Александр Кокорин 9
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
80′ Олег Шатов 17
Дмитрий Полоз 7
90′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
65′ Артем Дзюба 22
Виктор де Паула Жулиану 10
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин (к)
30 Федор Кудряшов
3 Эльмир Набиуллин 14′
14 Владимир Гранат
88 Руслан Камболов
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев
4 Янн М`Вила
9 Максим Канунников 64′
33 Сердар Азмун
96 Рифат Жемалетдинов 64′
61 Карадениз Гекдениз 73′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
13 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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