Боккетти: «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с «Уфой»
УФА, 23 июля. /ТАСС/. Московскому «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит демонстрировать такой же футбол, как в матче с «Уфой». Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.
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Встреча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» завершилась со счетом 0:0. В первом туре действующие чемпионы страны сыграли вничью с «Динамо» (2:2).
«Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня», — считает Боккетти.
В «Спартаке» дебютировал сербский правый защитник Марко Петкович. «Он (Петкович) очень хорошо играл, это его первая игра, но ему нужны время и наша поддержка. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо», — уверен Боккетти.
«Уфа» поднялась на четвертое место в турнирной таблице с четырьмя очками. «Спартак» сохранил восьмую строчку (2 очка). В следующем туре «Уфа» 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Спартак» 31 июля примет «Краснодар».