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23 июля 2017, 18:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Боккетти: «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с «Уфой»

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Московскому «Спартаку» не стоит переживать, если команда продолжит демонстрировать такой же футбол, как в матче с «Уфой». Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.

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Встреча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» завершилась со счетом 0:0. В первом туре действующие чемпионы страны сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

«Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня», — считает Боккетти.

В «Спартаке» дебютировал сербский правый защитник Марко Петкович. «Он (Петкович) очень хорошо играл, это его первая игра, но ему нужны время и наша поддержка. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо», — уверен Боккетти.

«Уфа» поднялась на четвертое место в турнирной таблице с четырьмя очками. «Спартак» сохранил восьмую строчку (2 очка). В следующем туре «Уфа» 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Спартак» 31 июля примет «Краснодар».

23.07.2017 15:00 Зрители 12571 основной раунд: 2-й тур Нефтяник
Уфа 0:0 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Массимо Каррера
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
80′ Джемал Табидзе 55
Иван Обляков 98
Силвестр Игбун 44
Иван Пауревич 19
65′ Денис Тумасян 20
Дмитрий Живоглядов 17
61′ Кехинде Фатаи 21
Вячеслав Кротов 57
80′ Кэтэлин Карп 8
Дмитрий Стоцкий 39
32 Артем Ребров (к)
23 Дмитрий Комбаров 77′
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду
3 Марко Петкович 64′
17 Георгий Тигиев
18 Зелимхан Бакаев 68′
25 Лоренсо Мельгарехо
40 Артем Тимофеев 71′
8 Денис Глушаков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 22
2 Удары в створ 13
0 Угловые 5
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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