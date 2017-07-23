Глушаков и Ещенко начнут матч с «Уфой» на скамейке запасных
Тренерский штаб московского «Спартака» определился с основным составом на матч второго тура чемпионата России с «Уфой».
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«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Попов, Бакаев, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигаев, Щербаков, Куьепов, Ещенко, Ананидзе, Глушаков, Леонтьев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов.
Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» пройдет в Уфе на поле стадиона «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
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