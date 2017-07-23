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23 июля 2017, 14:50 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Глушаков и Ещенко начнут матч с «Уфой» на скамейке запасных

Тренерский штаб московского «Спартака» определился с основным составом на матч второго тура чемпионата России с «Уфой».

Тренерский штаб московского Спартака определился с основным составом на матч второго тура чемпионата России с Уфой. Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Попов, Бакаев, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Максименко, Тигаев, Щербаков, Куьепов, Ещенко, Ананидзе, Глушаков, Леонтьев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов.

Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» пройдет в Уфе на поле стадиона «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
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