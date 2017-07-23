Армейцы отправились в выездное турне

Футболисты «СКА-Хабаровск» вчера отправились в затяжное выездное турне и целых две недели будут находиться в Москве и её окрестностях. Ближайшая игра у армейцев состоится в Туле 24 июля. Сегодня встретятся молодёжные составы этих же команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Пропустивший первый тур из-за травмы капитан клуба Александр Димидко отправился с командой на выезд.



Георгий Наваловский должен присоединиться к армейцам уже после игры с «Арсеналом». Тогда и будет подписан контракт с защитником.



После матча в Туле хабаровчане продолжат тренироваться в столице, где их ожидают поединки с ЦСКА и «Локомотивом».



Напомним, что ближайшая игра в Хабаровске состоится теперь только 8 августа. Соперником армейцев будет клуб «Анжи», который тренирует бывший наставник дальневосточников Александр Григорян.