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23 июля 2017, 9:00 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Армейцы отправились в выездное турне

Две недели клуб будет находиться вдали от дома.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вчера отправились в затяжное выездное турне и целых две недели будут находиться в Москве и её окрестностях. Ближайшая игра у армейцев состоится в Туле 24 июля. Сегодня встретятся молодёжные составы этих же команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пропустивший первый тур из-за травмы капитан клуба Александр Димидко отправился с командой на выезд.

Георгий Наваловский должен присоединиться к армейцам уже после игры с «Арсеналом». Тогда и будет подписан контракт с защитником.

После матча в Туле хабаровчане продолжат тренироваться в столице, где их ожидают поединки с ЦСКА и «Локомотивом».

Напомним, что ближайшая игра в Хабаровске состоится теперь только 8 августа. Соперником армейцев будет клуб «Анжи», который тренирует бывший наставник дальневосточников Александр Григорян.
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