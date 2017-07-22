«Краснодар» победил «Тосно» в матче второго тура чемпионата России
ТАСС, 22 июля. «Краснодар» одержал победу над «Тосно» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.
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Голы забили Маурисио Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66).
«Краснодар» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков, «Тосно» с нулем баллов в активе занимает 16-ю позицию.
В следующем туре «Краснодар» 31 июля сыграет в гостях с московским «Спартаком», днем ранее «Тосно» примет
|22.07.2017 20:00
|Зрители 17250
|основной раунд: 2-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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