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22 июля 2017, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» победил «Тосно» в матче второго тура чемпионата России

ТАСС, 22 июля. «Краснодар» одержал победу над «Тосно» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Голы забили Маурисио Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66).

«Краснодар» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков, «Тосно» с нулем баллов в активе занимает 16-ю позицию.

В следующем туре «Краснодар» 31 июля сыграет в гостях с московским «Спартаком», днем ранее «Тосно» примет санкт-петербургский «Зенит».

22.07.2017 20:00 Зрители 17250 основной раунд: 2-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Дмитрий Парфенов
Голы
58′ Маурисио Перейра (В. Классон, Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью) 33
66′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (В. Классон) 22
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
28′ Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Виктор Классон 16
29′ Юрий Газинский 8
Роман Шишкин 30
67′ Вячеслав Подберезкин 11
Илья Жигулев 15
46′ Шарль Каборе 77
Маурисио Перейра 33
16 Давид Юрченко
64 Денис Кутин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов
26 Раде Дугалич
21 Вагиз Галиулин
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 64′
7 Ильнур Альшин
15 Нуну Роша 71′
20 Евгений II Марков
18 Младен Кашчелан (к) 64′ 52′
27 Андерсон Карвалью
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 1
10 Угловые 3
6 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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