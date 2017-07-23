Манчини: «Зенит» должен выработать в себе менталитет победителя

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«Зенит» в субботу благодаря дублю Себастьяна Дриусси со счетом 2:1 вырвал победу у «Рубина» в домашнем матче второго тура чемпионата России. 27 июля «сине-бело-голубые» в Израиле проведут первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с клубом «Бней Иегуда» (Тель-Авив).

«Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче. Но дело не только в ней. Мы сыграли хорошо, заслужили победу, и результат справедлив. Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

Игра против «Рубина» стала для итальянского тренера первой на новом стадионе команды.

«Стадион отличный. У меня никаких претензий. Осталось только его заполнить болельщиками целиком. Сегодня, если я не ошибаюсь, было около сорока тысяч. Нам нужно, чтобы был аншлаг, и тогда мы будем побеждать», — добавил специалист.