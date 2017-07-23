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23 июля 2017, 0:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Манчини: «Зенит» должен выработать в себе менталитет победителя

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Футболисты «Зенита» должны выработать в себе менталитет победителей, который не будет зависеть от внешних факторов, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини.

Главный тренер ФК Зенит Роберто Манчини во время матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Рубин (Казань). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Зенит» в субботу благодаря дублю Себастьяна Дриусси со счетом 2:1 вырвал победу у «Рубина» в домашнем матче второго тура чемпионата России. 27 июля «сине-бело-голубые» в Израиле проведут первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с клубом «Бней Иегуда» (Тель-Авив).

«Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче. Но дело не только в ней. Мы сыграли хорошо, заслужили победу, и результат справедлив. Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

Игра против «Рубина» стала для итальянского тренера первой на новом стадионе команды.

«Стадион отличный. У меня никаких претензий. Осталось только его заполнить болельщиками целиком. Сегодня, если я не ошибаюсь, было около сорока тысяч. Нам нужно, чтобы был аншлаг, и тогда мы будем побеждать», — добавил специалист.

22.07.2017 17:30 Зрители 38284 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Зенит 2:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Курбан Бердыев
Голы
52′ Себастьян Дриусси (А. Кокорин, Д. Кузяев) 11
90+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
96 Рифат Жемалетдинов (С. Рыжиков) 45+1′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Александр Кокорин 9
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
80′ Олег Шатов 17
Дмитрий Полоз 7
90′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
65′ Артем Дзюба 22
Виктор де Паула Жулиану 10
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин (к)
30 Федор Кудряшов
3 Эльмир Набиуллин 14′
14 Владимир Гранат
88 Руслан Камболов
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев
4 Янн М`Вила
9 Максим Канунников 64′
33 Сердар Азмун
96 Рифат Жемалетдинов 64′
61 Карадениз Гекдениз 73′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
13 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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