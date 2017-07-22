«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»
Самарцы обыграли противника с минимальным счетом — 1:0.
В матче третьего тура
Единственный мяч самарцы забили на 14-й минуте. Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Самодина, который отправил снаряд в сетку. В оставшееся время преимущество было на стороне «Крыльев», однако больше забить самарцам не удалось. В итоге матч закончился со счетом 1:0.
Голкипер самарской команды Евгений Конюхов снова продлил свою сухую серию. Теперь она составляет 1419 минут.
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