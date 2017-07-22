«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»

В матче третьего тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Крылья Советов» на «Металлурге» с минимальным счетом обыграли курский «Авангард», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Единственный мяч самарцы забили на 14-й минуте. Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Самодина, который отправил снаряд в сетку. В оставшееся время преимущество было на стороне «Крыльев», однако больше забить самарцам не удалось. В итоге матч закончился со счетом 1:0.

Голкипер самарской команды Евгений Конюхов снова продлил свою сухую серию. Теперь она составляет 1419 минут.