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22 июля 2017, 20:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Дзюбе надо улучшать свою игру, пока он не готов на сто процентов

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург» и переносе первого матча с «Бней-Йегудой» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы в Израиль, а также прокомментировал выступление форварда Артёма Дзюбы в игре с казанцами.

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Россиянин был заменён в середине второго тайма.

«Стадион отличный, никаких претензий. Единственное, необходимо заполнять его болельщиками «Зенита». Чем больше, тем лучше. Если не ошибаюсь, сегодня было около 40 тысяч зрителей. Нужно, чтобы каждый раз был аншлаг. И тогда мы будем выигрывать.

Перенос матча в Лиге Европы? Мы должны выработать менталитет победителя и, вне зависимости от внешних обстоятельств, выигрывать в каждом матче. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать там, вне зависимости от чего-либо.

Выступление Дзюбы? Дзюба, как и многие другие, раскрылся не на сто процентов, ему нужно улучшать свою игру. Пока он не готов на сто процентов. И это касается не только его, но и многих других игроков команды, — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

22.07.2017 17:30 Зрители 38284 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Зенит 2:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Курбан Бердыев
Голы
52′ Себастьян Дриусси (А. Кокорин, Д. Кузяев) 11
90+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
96 Рифат Жемалетдинов (С. Рыжиков) 45+1′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Александр Кокорин 9
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
80′ Олег Шатов 17
Дмитрий Полоз 7
90′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
65′ Артем Дзюба 22
Виктор де Паула Жулиану 10
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин (к)
30 Федор Кудряшов
3 Эльмир Набиуллин 14′
14 Владимир Гранат
88 Руслан Камболов
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев
4 Янн М`Вила
9 Максим Канунников 64′
33 Сердар Азмун
96 Рифат Жемалетдинов 64′
61 Карадениз Гекдениз 73′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
13 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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