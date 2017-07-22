Манчини: Дзюбе надо улучшать свою игру, пока он не готов на сто процентов

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Россиянин был заменён в середине второго тайма.

«Стадион отличный, никаких претензий. Единственное, необходимо заполнять его болельщиками «Зенита». Чем больше, тем лучше. Если не ошибаюсь, сегодня было около 40 тысяч зрителей. Нужно, чтобы каждый раз был аншлаг. И тогда мы будем выигрывать.

Перенос матча в Лиге Европы? Мы должны выработать менталитет победителя и, вне зависимости от внешних обстоятельств, выигрывать в каждом матче. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать там, вне зависимости от чего-либо.

Выступление Дзюбы? Дзюба, как и многие другие, раскрылся не на сто процентов, ему нужно улучшать свою игру. Пока он не готов на сто процентов. И это касается не только его, но и многих других игроков команды, — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.