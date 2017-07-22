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22 июля 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином»

Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

Флэш-интервью тренеров перед матчами обычно превращается в пустой минутный парад банальностей. Увеличить
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© РИА "Новости"

Флэш-интервью тренеров перед матчами обычно превращается в пустой минутный парад банальностей. Но из уст Курбана Бердыева, тренера закрытого, даже почти банальные слова звучат открытым планом на игру. Вот они: «За счёт чего можно обыгрывать “Зенит”? Организацией. У Манчини не было столько времени, сколько он хотел, для построения обороны и атаки. Есть шероховатости, которые мы постараемся использовать». На языке Бердыева — прямое утверждение, что «Рубин» знает план на игру и постарается его использовать.

Шероховатости «Зенита» не будут исправлены ещё несколько недель, так что для очной встречи Бердыева с Манчини, которого Курбан Бекиевич очень ценит, выдалось самое подходящее время. Матч «Зенита» в Хабаровске был для Бердыева отличным лекарством после поражения от «Краснодара»: на Дальнем Востоке «Зенит» не знал, как взломать массированную оборону, и сбился на многочисленные дальние удары. Из 14 ударов 11 были нанесены из-за штрафной, один, от Далера Кузяева, в конце концов стал голевым, но дальние удары, как доказано различными моделями обсчёта опасности ударов по воротам, далеко не так эффективны, как попытки забить из штрафной площадки. Таких попыток у «Зенита» было всего три.

Хитрый лис Бердыев знал, в чём беда «Зенита», и максимально осложнил ему условия. В центре поля появились сразу два классических опорника, Сонг и М’Вила, а рядом с ними — перелепленный из глубинного плеймейкера в ещё одного опорника Оздоев. Фланги же были насыщены традиционными связками в схеме 3−5−2 — Кузьмина при случае страховал Гранат, а Набиуллина Кудряшов. Для «Зенита», снова вышедшего с тактикой 4−4−2, такой план соперника оказался жутко неудобным. Не помогли даже замены в старте: Дриусси много смещался в глубину, но в чужой штрафной до 51-й минуты ни разу не коснулся мяча, а Кузяев, несмотря на пару моментов, где Далер здорово тащил мяч, никогда не занимался продвижением мяча в штрафную на уровне Паредеса.

Так что сценарий первого тайма был предсказуем. «Зенит» владел мячом 79% игрового времени, но ушёл на перерыв, проигрывая 0:1. «Рубин» заставил подопечных Роберто Манчини так играть — качественно двигал два оборонительных блока, сбивал скорость атак «Зенита», очень быстро переходил из атаки назад, перекрывал все пути в штрафную. Из-за такого футбола Дзюба, Дриусси и Кокорин превратились в невидимок, а единственный момент был создан, когда «Рубин» как раз дал сине-бело-голубым включить скорость. Шатов на левом фланге обыграл Граната, получил свободное пространство и сделал пас вразрез на Кокорина, но Рыжиков оказался первым на мяче.

«Рубин» же воплотил в гол первый и редкий момент в матче. Вынос Рыжикова, борьба Канунникова с опорником, рывок Жемалетдинова в коридор между Нету и Кришито, удар в ближний — вынимай. Кровожадности «Рубина» позавидовал бы даже бердыевский «Ростов».

Во втором тайме «Зенит» не изменил своему плану, пытаясь взломать штрафную «Рубина» в позиционной атаке, и стал чаще нагружать Рыжикова подачами. Вдобавок к Дзюбе и Дриусси в борьбе за воздух присоединился Кокорин, регулярно смещающийся с фланга в центр. На 51-й минуте это сработало: Кокорин после подачи с левого края скинул мяч на дальний угол вратарской, Гранат засмотрелся на мяч и отпустил Дриусси, а аргентинец сделал первое касание в штрафной за матч — для гола хватило.

Весь дальнейший второй тайм, несмотря на изменение счёта, продолжился в том же ключе. При этом «Зенит» сделал ставку уже не на подачи, а на попытку разорвать казанскую защиту низом: доказательство — замена высокорослого Дзюбы на Жулиано. Но ближе всего к голу до последних минут были не атаки с передачами в штрафную, съедаемыми защитой «Рубина», а шальной дальний удар Кокорина. Мяч шарахнулся в перекладину, непредсказуемо вильнув по дороге. Казанцы ответили свежим атакующим дуэтом Азмун — Карадениз: иранец потащил мяч в контратаке и кинул мяч в свободный коридор, а Гёкдениз простил «Зенит», не сумев пробить с убойной позиции.

К финальному свистку «Рубин» уже подустал (у Кудряшова сводило ноги), и усталость сыграла «Зениту» с двумя свежими полузащитниками на руку. Жулиано и Полоз добавили движения перед чужими воротами, но гол всё равно забил аргентинский новичок Дриусси, замкнувший подачу Кришито с фланга. Опередил Дриусси как раз Кудряшова, и как ни странно, это было его третье касание в штрафной за матч. Цифра, объясняющая, кто приехал в наш чемпионат — безжалостный киллер, воплотивший два опасных удара в дубль.

Для Роберто Манчини, даже несмотря на добытые три очка, матч с «Рубином» очень полезен с точки зрения сделанных ошибок. Теперь итальянец окончательно убедился, что тактическая подготовка в Премьер-Лиге значительно выше нуля. Две команды подряд создали серьёзные проблемы «Зениту», забаррикадировавшись перед своей штрафной и подлавливая петербуржцев на контратаках. «Зенит» же при таком грамотном плане соперника продолжал гнуть свою линию, не отступая от заданного плана. Пожалуй, это заметка на полях для будущих матчей — против таких соперников, как «Рубин», «Зениту» Манчини стоит быть более хитрым и гибким.

22.07.2017 17:30 Зрители 38284 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Зенит 2:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Курбан Бердыев
Голы
52′ Себастьян Дриусси (А. Кокорин, Д. Кузяев) 11
90+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
96 Рифат Жемалетдинов (С. Рыжиков) 45+1′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Александр Кокорин 9
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
80′ Олег Шатов 17
Дмитрий Полоз 7
90′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
65′ Артем Дзюба 22
Виктор де Паула Жулиану 10
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин (к)
30 Федор Кудряшов
3 Эльмир Набиуллин 14′
14 Владимир Гранат
88 Руслан Камболов
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев
4 Янн М`Вила
9 Максим Канунников 64′
33 Сердар Азмун
96 Рифат Жемалетдинов 64′
61 Карадениз Гекдениз 73′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
13 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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