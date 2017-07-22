«Рубин» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором матче чемпионата России «Рубин» в Санкт-Петербурге уступил «Зениту» со счетом 1:2.

Ко второму туру чемпионата страны казанцы подошли с нулевым багажом очков, проиграв в первом туре дома «Краснодару» 1:2 и показав хорошие бойцовские качества при отсутствии должной сыгранности.

Сегодня же пришлось играть с одним из самых стабильных лидеров отечественного футбола последних лет «Зенитом». Статистика зловеще предрекала гостям большие проблемы. «Рубин» не побеждал питерцев после ухода Курбана Бердыева — с 21 июля 2013 года. Тренер покидал Казань с серией из четырех с учетом Суперкубка выигрышей у «Зенита». Ушел Бердыев, и «Зенит» выиграл у казанцев шесть из семи последних матчей, лишь раз позволив сопернику добиться ничьей. В трех последних играх обязательно забивал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Дождливое лето отразилось сегодня и на футболе в Питере. За четыре с половиной часа до начала встречи «Зенит» на своей странице в «Твиттере» подтвердил, что матч против «Рубина» пройдет под закрытой крышей: «Итак, подтверждаем официально: крыша на @spb_stadium во время сегодняшней игры “Зенит” — “Рубин” будет закрыта».

По сравнению с матчем с «Краснодаром» Бердыев сделал три замены в стартовом составе: в защите место Тараса Бурлака, испытывающего некоторые проблемы со здоровьем (он даже не прилетел в Санкт-Петербург, как и бразильский нападающий «Рубина» Жонатас), занял Эльмир Набиуллин, в полузащите-нападении вместо Гекдениза Карадениза и Рубена Рочины вышли Александр Сонг и Рифат Жемалетдинов. Замены стали логичными, вызванными ходом игры с краснодарцами.

В предусмотренном регламентом экспресс-интервью перед матчем телеканалу «Матч» Курбан Бердыев приоткрыл секрет своих задумок на матч.

«Понимаете, нужно время для исправления ошибок. Безусловно, в итоге мы все наладим. Надеемся, что сегодня ошибки не повторятся. Группа атаки у “Зенита” такая же хорошая, как у “Краснодара”, но мы готовы. Мы можем обыграть “Зенит” за счет организации. Думаю, у моего коллеги Роберто Манчини не было достаточно времени для построения игры в обороне и атаке. Поэтому есть шероховатости, которыми мы постараемся воспользоваться», — пообещал Бердыев.

В свою очередь главный тренер «Зенита» отдал должное сопернику. «Новички не до конца внедрены в игровые схемы “Зенита”, — сказал Манчини в интервью телеканалу “Наш футбол”. — Необходимо еще немного времени, чтобы они раскрылись полностью. “Рубин” — сильная команда, которая хорошо играет и в обороне в том числе. У них очень опытный тренер. Думаю, что сегодня получится отличная игра».

Игра на новом стадионе стала первой домашней для «Зенита» на этой шикарной арене, вследствие чего хозяева ожидали увидеть на трибунах около 45 тыс. зрителей. Позднее стало известно, что на матч было продано как раз 45 тысяч билетов.

Сама же игра вполне ожидаемо началась с активного наступления питерцев. Это не стало неожиданностью для казанцев, они и не ждали иного. Так что в первые 20 минут запомнился только один по-настоящему опасный удар, заставивший потрудиться голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. Гости играли глубоко и плотно в обороне, не давая хозяевам особо развернуться. Примерно в таком ключе и прошел весь первый тайм. Словом, нули на табло могли стать закономерным результатом, если бы негрубый зевок в обороне «Зенита». Заброс мяча Рыжиковым, Жемалетдинов ловко протискивается между двух защитников хозяев, выход один на один, разящий удар в дальний угол, 0:1!

Такой же ожидаемый был резкий спурт питерцев сразу после начала второго тайма. На 50-й минуте Дриусси из-за пределов штрафной с лета бьет, и Рыжиков в прыжке из-под перекладины вытаскивает! Затем следует навес от Кузяева слева на дальнюю штангу, Кокорин сбрасывает головой мяч вдоль ворот, а там Дриусси пропихивает мяч мимо Рыжикова, 1:1. Какой удар на 56-й минуте получился у Кокорина справа из-за пределов штрафной. По диагонали закручивал он в дальний верхний, Рыжиков не дотягивался, но мяч угодил в перекладину!

Но пропущенный мяч ничуть не смутил казанцев. Ответом Бердыева была двойная замена на освежение и усиление атаки — на поле вышли Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Во многом благодаря их усилиям игра вскоре заметно выровнялась. И все же натиск зенитовцев был очень силен, оборона «Рубина» трещала по швам, гнулась, но не ломалась. Разок очень эффектная контратака удалась свежим Азмуну и Караденизу, едва не забили, как и после углового, когда неплохо пробил головой Магомед Оздоев. Так что и «Зениту» пришлось держать ухо востро в защите.

В итоге гостям не удалось сохранить ничейный счет и добыть первое в чемпионате очко. Аргентинский новичок «Зенита» Себастьян Дриусси оформил свой дубль в компенсированное время, ловко, отдадим должное, замкнув в прыжке прострел Кришито, мяч пулей вонзился в девятку, 2:1.

В следующем туре 29 июля казанцы примут на своем поле тульский «Арсенал».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:1).

Голы забили: Дриусси (52, 91) — Жемаледнинов (46).

Предупреждены: Набиуллин, Карадениз.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин, Кузьмин, Оздоев, Канунников (Азмун, 64), МВила, Сонг, Жемалетдинов (Карадениз, 64).