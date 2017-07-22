Бердыев: У «Зенита» есть шероховатости, которые мы постараемся использовать

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«Чтобы решить проблемы в обороне, нужно время. Безусловно, мы это всё наладим. Мы разобрали ошибки в обороне. Надеюсь, они сегодня не повторятся. Группа атаки «Зенита» такая же мощная и хорошая, как и у «Краснодара». Нам будет непросто, но мы готовились к этому.

За счёт чего можно обыгрывать «Зенит»? Организацией. Думаю, у Манчини не было столько времени, сколько он хотел, для построения обороны и атаки. Есть шероховатости, которые мы постараемся использовать, — заявил наставник казанской команды в эфире телеканала «Наш футбол».

Начало — в 17:30 мск.