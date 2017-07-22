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22 июля 2017, 17:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: «Рубин» очень сильная команда, у них опытный тренер

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире телеканала «Наш футбол» высказал мнение о «Рубине», с которым петербургская команда сыграет в домашнем матче второго тура российской Премьер-Лиги.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> в эфире телеканала Наш футбол высказал мнение о Рубине с которым петербургская команда сыграет в домашнем матче второго тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Рубин очень сильная команда, и в обороне в том числе. У них очень опытный тренер. Думаю, сегодня получится отличная игра», — заявил Манчини.

Начало в 17:30 мск.

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