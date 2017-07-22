Манчини: «Рубин» очень сильная команда, у них опытный тренер

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«Рубин очень сильная команда, и в обороне в том числе. У них очень опытный тренер. Думаю, сегодня получится отличная игра», — заявил Манчини.

Начало в 17:30 мск.