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22 июля 2017, 17:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ари пропустит ближайшие игры «Локомотива», точный диагноз будет установлен позже

Нападающий «Локомотива» Ари из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт московской команды.

Нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> <nobr>из-за </nobr>травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах сообщает официальный сайт московской команды. Увеличить
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Форвард получил повреждение накануне в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава, и в ближайшие несколько дней определить точный объём травмы не представляется возможным. Поэтому исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», — сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на медицинский штаб «Локомотива».

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