Ари пропустит ближайшие игры «Локомотива», точный диагноз будет установлен позже
Нападающий «Локомотива» Ари
из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт московской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард получил повреждение накануне в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).
«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур
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