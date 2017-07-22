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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30464252/
22 июля 2017, 16:33 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Томас Рукас: Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере

Новичок петербургского «Зенита» защитник Томас Рукас, подписавший четырехлетний контракт, планирует сначала закрепиться во второй команде сине-бело-голубых.

— Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в Академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой.

— Как возник вариант с «Зенитом»?

— Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере.

— Уже поставили перед собой цель на ближайшее время?

— В первую очередь закрепиться в «Зенита-2», доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной — попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед.

— Как оцените уровень футбола в «Зените-2»?

— Очень хороший. И коллектив отличный, приняли меня хорошо. Со многими ребятами я уже был знаком. Например, с Артемом Вяткиным — с ним я играл в «Локомотиве». Все дружелюбно, мне все нравится, эмоции самые положительные.

— В чем главное отличие тренировочного процесса в «Зените"-2 от того, что было в Португалии?

— Футбол везде футбол, в принципе. Конечно, здесь немного другие требования. Там ценится в защитнике надежность. Здесь тренеры просят не бояться рисковать, делали передачи вперед, не выбивали просто так мяч. Мне это нравится, комбинационный футбол я люблю гораздо больше.

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