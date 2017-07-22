Футболист «Зенита» Джорджевич перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джорджевич перешел в аренду на сезон. Мы хотели его получить еще зимой, тогда шли предварительные переговоры, но у нас не получилось. Когда сейчас стал вопрос о поиске нападающего, обратились к кандидатуре Джорджевича. Если он в команде, думаю, тренер тоже не против», — сказал Балашов.

В субботу «Арсенал» представил всех новичков команды, среди которых были 23-летний Джорджевич, защитник Виктор Альварес и полузащитники Горан Чаушич и Сергей Ткачев. «По каждому из футболистов мы вели переговоры, каждого вели, и была проделана большая работа. По каждому игроку была собрана вся информация, они прошли медосмотр и подписали контракты», — отметил гендиректор.

По его словам, трансферная кампания клуба этим летом еще не завершена. «Сегодня президентом клуба [Гурамом Аджоевым] было сказано, что если появится возможность подписать хорошего футболиста, мы не откажемся. Есть места, которые хотелось бы укрепить. Но сейчас состав такой, который позволяет решить задачу — закрепиться в середине турнирной таблицы», — рассказал Балашов.

Джорджевич принадлежит «Зениту» с лета 2012 года, в первый сезон провел за команду семь матчей в чемпионате России, а также две игры в Кубке страны и одну — в Лиге чемпионов. Затем санкт-петербургский клуб отдавал нападающего в аренды в голландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию» и испанскую «Понферрадину».

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Зенит» в 10 матчах чемпионата России, по одной игре Кубка и Суперкубка страны, в шести встречах Лиги Европы, в которых в сумме забил три гола.