Футболист «Зенита» Джорджевич перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич перешел на правах годичной аренды в тульский «Арсенал». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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«Джорджевич перешел в аренду на сезон. Мы хотели его получить еще зимой, тогда шли предварительные переговоры, но у нас не получилось. Когда сейчас стал вопрос о поиске нападающего, обратились к кандидатуре Джорджевича. Если он в команде, думаю, тренер тоже не против», — сказал Балашов.
В субботу «Арсенал» представил всех новичков команды, среди которых были 23-летний Джорджевич, защитник Виктор Альварес и полузащитники Горан Чаушич и Сергей Ткачев. «По каждому из футболистов мы вели переговоры, каждого вели, и была проделана большая работа. По каждому игроку была собрана вся информация, они прошли медосмотр и подписали контракты», — отметил гендиректор.
По его словам, трансферная кампания клуба этим летом еще не завершена. «Сегодня президентом клуба [Гурамом Аджоевым] было сказано, что если появится возможность подписать хорошего футболиста, мы не откажемся. Есть места, которые хотелось бы укрепить. Но сейчас состав такой, который позволяет решить задачу — закрепиться в середине турнирной таблицы», — рассказал Балашов.
Джорджевич принадлежит «Зениту» с лета 2012 года, в первый сезон провел за команду семь матчей в чемпионате России, а также две игры в Кубке страны и одну — в Лиге чемпионов. Затем
В прошлом сезоне футболист сыграл за «Зенит» в 10 матчах чемпионата России, по одной игре Кубка и Суперкубка страны, в шести встречах Лиги Европы, в которых в сумме забил три гола.
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