Зимой капитан «Динамо» Антон Шунин давал корреспонденту «Чемпионата» большое интервью — о детстве в динамовской школе, вылете в ФНЛ и знаменитой драке его отца с фанатами «Спартака». «У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть “Динамо” в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи», — говорил тогда капитан.

После первого матча и возвращения в РФПЛ Шунин рассказал «Чемпионату» об эмоциях во время дерби, новичках «Динамо» и целях команды на этот сезон.

«Спартак» устал после Суперкубка? Им нужно привыкать

— Первый матч «Динамо» после возвращения в РФПЛ — и сразу дерби со «Спартаком». Как отреагировали, когда узнали, что в первом туре сыграете с чемпионом?

— Эмоции были положительными. Понимал, что на дерби соберётся полный стадион. Мы очень соскучились по Премьер-Лиге. Пока играли в ФНЛ, думали только об одном — поскорее бы вернуться, начать новый чемпионат. Первый матч получился зрелищным, интересным. Испытал непередаваемые эмоции. Хорошо, что мы переломили ход матча: проигрывали 0:2, не опустили руки и всё-таки сравняли счёт. Наверное, такого поворота событий ожидали немногие.



— Всем запомнился этот камбэк, но всё-таки в начале матча «Динамо» выглядело неубедительно.

— Действительно, скорости в ФНЛ и Премьер-Лиге отличаются, к тому же мы играли с чемпионом страны. Не сказал бы, что мы растерялись. Просто нужно было войти в игру. На первых минутах что-то получалось — был хороший момент у Ионова, но потом был провальный отрезок, мы пропустили два мяча. К тому же так часто бывает, что после пропущенного мяча команде нужно какое-то время, чтобы собраться. Мы не успели и выдохнуть, как тут же получили второй.



— Какая атмосфера была в раздевалке?

— Никаких лишних эмоций, всё спокойно. Тренер указал на наши ошибки, сказал, что нужно поменять, чтобы во втором тайме сразу забить быстрый гол. Когда отыгрываешь один мяч, начинается совершенно другой футбол — соперник нервничает.



— До последнего верили, что сможете сравнять счёт?

— Да, ведь игра во втором тайме у нас получалась, «Спартак» отошёл на свою половину поля, играл на контратаках. Нам пришлось раскрываться, бежать вперёд. У нас появились моменты, а у моих ворот соперники почти не бывали во втором тайме. Верили до последнего, что всё-таки будет возможность забить второй гол. Так и получилось. Было бы время, может, создали бы ещё больше моментов…



— После матча игроки «Спартака» жаловались, что динамовцы были просто свежее.

— Мне сложно говорить за «Спартак». Конечно, отыграли 120 минут в Суперкубке. Но им ещё предстоит играть в Лиге чемпионов и в Кубке — на три фронта. Что ж, им нужно привыкать.



— Этот камбэк — заявка на то, что «Динамо» останется в РФПЛ?

— Не хочется делать никаких громких заявлений после одной игры. От матча к матчу будем играть на победу, стараться выигрывать. Надеюсь, что это не последняя яркая игра в чемпионате. Верю, что впереди будут хорошие матчи и, главное, победы!



— Каким местом по итогам сезона вы будете довольны?

— Мы думаем только о предстоящей игре. Определённой планки нет. Хочется всегда выигрывать, всегда побеждать — у «Динамо» не может быть других амбиций. Кстати, перед началом сезона руководство сказало, что сейчас все санкции с клуба сняты. То есть, если нам удастся попасть в еврокубки, то сможем в них участвовать. Мы сделаем все, чтобы занять место как можно выше.



— Как изменилось «Динамо» после сезона в ФНЛ?

— У нас сплочённый коллектив — это самое главное. После вылета команда окрепла, стало дружнее и мощнее. ФНЛ нас закалила. Было много побед, много непростых матчей. Всё это время мы были все вместе, и вышли из непростой ситуации достойно. Надеюсь, что будем выступать успешно и в РФПЛ.

— Как в команду влились новички: Шуньич, Соу, Вандерсон?

— Коллектив принял их отлично. Ребятам комфортно в «Динамо», они улыбаются каждый день. Думаю, что им нравится наша команда. К тому же к нам вернулся Лёша Ионов, но его мы все уже знаем. Очень важно, что все они дебютировали в матче со «Спартаком» и смогли помочь команде.

«На рыбалке с Глушаком и Комбаровыми меня называли “гриписом”»

— Как оцените действия болельщиков на трибунах во время дерби?

— Мы были полностью сосредоточены только на игре. Динамо-Спартак — это принципиальное дерби. Понятно, что во время таких матчей эмоции всегда зашкаливают. Но такие истории — стычки, потасовки, оскорбления — отвлекают болельщиков от того, чтобы просто наслаждаться футболом и поддерживать свою команду. Хотя матч получился захватывающим, теперь все обсуждают не игру, а действия отдельных болельщиков. Хочется, чтобы на первом месте всегда оставался футбол.



— Зимой в интервью «Чемпионату» вы рассказывали, как чуть не попали под горячую руку болельщиков «Спартака». На этот раз всё было в порядке?

— Всё было хорошо. Хотя на этот раз я снова припарковал машину рядом с болельщиками «Спартака». Но проблем не было.



— После матча вы отдыхали с Комбаровыми, Ещенко и Глушаковым.

— Глушак правильно сказал: «Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» Я из «Динамо», Кирилл из «Арсенала», а Дима, Денис и Андрей — спартаковцы. Редкий случай, когда друзья из трёх команд смогли собраться вместе. Взяли семьи, детей, поехали на рыбалку — время провели замечательно. Ничего лишнего себе не позволяли (смеётся).

— Кто ушёл с самым большим уловом?

— На самом деле, я вообще не рыбак. Вот и сейчас приехал, но не стал ловить рыбу. Честно говоря, мне её жаль. Меня все назвали «гринписом», потому что я любую пойманную рыбу предлагал отпустить обратно. Хотя мне потом объяснили, что её нельзя отпускать — умрёт от полученных ран. А у ребят был солидный улов. Дима поймал «трофейную» рыбу килограмм в шесть!

— Футболисты из «Спартака» не травили вас после дерби?

— На самом деле, когда собираемся с ребятами, стараемся не говорить о футболе вообще. Когда начинается чемпионат, и так в голове 24 часа в сутки — футбол. Так что старались отдыхать и говорить о жизни.



— В следующем туре сыграете с «Уралом».

— После матча со «Спартаком» у нас была одна тренировка и немного времени на восстановление, потом мы начали готовиться к «Уралу». Это хорошо организованная команда, всегда играет с большой самоотдачей. Перед матчем еще предстоит теория с тренерским штабом — расскажут нам об «Урале» все, что нужно.