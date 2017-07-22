Московское «Динамо» разгромило «Урал» в молодёжном первенстве

Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Кузьмин, Никита Калугин, а хет-трик оформил Станислав Лацевич. Ещё один гол в этой встрече провёл в собственные ворота защитник «Динамо» Илья Калачёв.

Таким образом, «Динамо» одержало вторую подряд победу в молодёжном первенстве России, а футболисты «Урала» проиграли второй матч кряду.