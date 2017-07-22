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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30464166/
22 июля 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Московское «Динамо» разгромило «Урал» в молодёжном первенстве

В матче второго тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало на своём поле «Урал».

Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Кузьмин, Никита Калугин, а хет-трик оформил Станислав Лацевич. Ещё один гол в этой встрече провёл в собственные ворота защитник «Динамо» Илья Калачёв.

Таким образом, «Динамо» одержало вторую подряд победу в молодёжном первенстве России, а футболисты «Урала» проиграли второй матч кряду.

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