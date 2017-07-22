Московское «Динамо» разгромило «Урал» в молодёжном первенстве
В матче второго тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало на своём поле «Урал».
Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Кузьмин, Никита Калугин, а
Таким образом, «Динамо» одержало вторую подряд победу в молодёжном первенстве России, а футболисты «Урала» проиграли второй матч кряду.
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