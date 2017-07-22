Мутко заявил, что наслаждался футболом в матче ЧР между ЦСКА и «Локомотивом»

«Локомотив» в пятницу победил ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура российской премьер-лиги.

«ЦСКА и “Локомотив” показали классный футбол в дерби. Радует, что в чемпионате России несколько лидеров. Я наслаждался игрой в этом матче. Кто-то расстроен, конечно, поражением. Но в целом мы должны радоваться, что у нас такой футбол. “Локомотив” всегда был одним из лидеров российского футбола и победил по праву. Особенно он был силен в центре поля — Игорь Денисов, братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов. Вот в чем главный успех игры. Плюс все, что можно, команды реализовывали в этом матче», — сказал Мутко по телефону.

«Я уверен, что ЦСКА сделает выводы из этой игры. У них мощный клуб, много интересных талантливых игроков. Чемпионат России будет интересный!» — добавил президент РФС.