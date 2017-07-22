Мутко заявил, что наслаждался футболом в матче ЧР между ЦСКА и «Локомотивом»
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что получал удовольствие от просмотра матча чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом».
«Локомотив» в пятницу победил ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура российской
«ЦСКА и “Локомотив” показали классный футбол в дерби. Радует, что в чемпионате России несколько лидеров. Я наслаждался игрой в этом матче.
«Я уверен, что ЦСКА сделает выводы из этой игры. У них мощный клуб, много интересных талантливых игроков. Чемпионат России будет интересный!» — добавил президент РФС.
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