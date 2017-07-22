Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30464014/
22 июля 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Мутко заявил, что наслаждался футболом в матче ЧР между ЦСКА и «Локомотивом»

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что получал удовольствие от просмотра матча чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом».

«Локомотив» в пятницу победил ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура российской премьер-лиги.

«ЦСКА и “Локомотив” показали классный футбол в дерби. Радует, что в чемпионате России несколько лидеров. Я наслаждался игрой в этом матче. Кто-то расстроен, конечно, поражением. Но в целом мы должны радоваться, что у нас такой футбол. “Локомотив” всегда был одним из лидеров российского футбола и победил по праву. Особенно он был силен в центре поля — Игорь Денисов, братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов. Вот в чем главный успех игры. Плюс все, что можно, команды реализовывали в этом матче», — сказал Мутко по телефону.

«Я уверен, что ЦСКА сделает выводы из этой игры. У них мощный клуб, много интересных талантливых игроков. Чемпионат России будет интересный!» — добавил президент РФС.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Финский футболист Роман Еременко обязательно продолжит карьеру после того, как истечет его двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста Алексей Еременко.
Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России