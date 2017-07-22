Более трех тысяч человек приняло участие в забеге, посвященном чемпионству «Спартака»

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Мероприятие состоялось на стадионе «Открытие-Арена». Соревнования проходили в двух возрастных категориях, дети соревновались на дистанции один километр, взрослые участники вышли на старт дистанций в один и пять километров. Всего в мероприятии приняли участие 138 детей и 2996 взрослых бегунов.

Чемпион СССР 1979 года в составе красно-белых Сергей Шавло в беседе с ТАСС отметил, что подобные спортивные праздники способствуют расширению армии болельщиков столичного клуба. «Считаю, что “Спартак” делает правильно, собирая вместе своих болельщиков, которые участвуют в этом фестивале бега, общаются. Здесь и происходит передача боления за красно-белую команду и общество “Спартак” из поколения в поколение. Было время, когда организация немного потерялась, но сейчас она возрождается и, надеюсь, что вскоре выйдет на лидирующие роли», — отметил Шавло.

«Нужно делать такие мероприятия для сближения народа, чтобы армия болельщиков увеличивалась. Сегодня много детей, девушек, на это приятно смотреть, это отвлекает людей от всего дурного, они здесь получают удовольствие», — добавил он.