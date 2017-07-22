Более трех тысяч человек приняло участие в забеге, посвященном чемпионству «Спартака»
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Более трех тысяч человек стали участниками забега «Красно-белый старт», который был посвящен чемпионству московского «Спартака» в розыгрыше Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Мероприятие состоялось на стадионе «Открытие-Арена». Соревнования проходили в двух возрастных категориях, дети соревновались на дистанции один километр, взрослые участники вышли на старт дистанций в один и пять километров. Всего в мероприятии приняли участие 138 детей и 2996 взрослых бегунов.
Чемпион СССР 1979 года в составе
«Нужно делать такие мероприятия для сближения народа, чтобы армия болельщиков увеличивалась. Сегодня много детей, девушек, на это приятно смотреть, это отвлекает людей от всего дурного, они здесь получают удовольствие», — добавил он.
«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР. 14 июля
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