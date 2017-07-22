Тульский «Арсенал» представил Луку Джорджевича
Тульский «Арсенал» в субботу представил новичков команды, в числе которых оказался нападающий «Зенита» Лука Джорджевич.
23-летний черногорский футболист будет выступать в «Арсенале» под 18-м номером.
Также клуб представил защитника Виктора Альвареса и полузащитников Горана Чаушича и Сергея Ткачёва.
Ранее генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Джорджевич может перейти в тульский клуб.
В прошлом сезоне Джорджевич провёл в российской
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