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22 июля 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» представил Луку Джорджевича

Тульский «Арсенал» в субботу представил новичков команды, в числе которых оказался нападающий «Зенита» Лука Джорджевич.

23-летний черногорский футболист будет выступать в «Арсенале» под 18-м номером.

Также клуб представил защитника Виктора Альвареса и полузащитников Горана Чаушича и Сергея Ткачёва.

Ранее генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Джорджевич может перейти в тульский клуб.

В прошлом сезоне Джорджевич провёл в российской Премьер-Лиги за «Зенит» 10 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу.

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Новости Премьер-лиги

Футболист «Зенита» Джорджевич перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»

Футболист «Зенита» Джорджевич перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич перешел на правах годичной аренды в тульский «Арсенал». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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