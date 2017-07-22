Тульский «Арсенал» представил Луку Джорджевича

23-летний черногорский футболист будет выступать в «Арсенале» под 18-м номером.

Также клуб представил защитника Виктора Альвареса и полузащитников Горана Чаушича и Сергея Ткачёва.

Ранее генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Джорджевич может перейти в тульский клуб.