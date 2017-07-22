Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

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«Роман вернется после завершения дисквалификации, можете даже не сомневаться. За его физическую форму можете не переживать, так как он постоянно тренируется в индивидуальном режиме и имеет рабочий вес. Не стал бы говорить, что ситуация с дисквалификацией как-то по-особому закалит Романа, он и без того закаленный спортсмен. Ментально он положительно смотрит в будущее, проводит время с семьей, которая его очень сильно поддерживает», — рассказал отец полузащитника.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Сначала футболист подал апелляцию в УЕФА, по итогам рассмотрения которой срок дисквалификации был оставлен в силе, но при этом с игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Затем 30-летний полузащитник попытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (САS), но в пятницу стало известно, что его апелляция была отклонена. Таким образом, срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.

Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.