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22 июля 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве

В матче второго тура молодёжного первенства России «Спартак» в гостях потерпел поражение с минимальным счётом от «Уфы».

Единственный гол на 68-й минуте забил Марк Криворог. Красно-белые проиграли второй кряду матч на старте молодёжного чемпионата.

В другом матче тура «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью 3:3. На 22-й минуте счёт открыл Раджаб Исаев, а на 51-й Аюб Бацуев закрепил преимущество грозненской команды. На 58-й минуте Дмитрий Соловьёв один мяч отыграл, но несколько минут спустя Бацуев оформил дубль. Почти сразу же Дмитрий Тананеев сократил разрыв в счёте до минимального, а в компенсированное время Максим Сухомлинов счёт сравнял.

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