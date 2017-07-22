«Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве
В матче второго тура молодёжного первенства России «Спартак» в гостях потерпел поражение с минимальным счётом от «Уфы».
Единственный гол на 68-й минуте забил Марк Криворог.
В другом матче тура «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью 3:3. На 22-й минуте счёт открыл Раджаб Исаев, а на 51-й Аюб Бацуев закрепил преимущество грозненской команды. На 58-й минуте Дмитрий Соловьёв один мяч отыграл, но несколько минут спустя Бацуев оформил дубль. Почти сразу же Дмитрий Тананеев сократил разрыв в счёте до минимального, а в компенсированное время Максим Сухомлинов счёт сравнял.
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