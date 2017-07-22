«Итак, подтверждаем официально: крыша на стадионе “Санкт-Петербург” во время сегодняшней игры “Зенит” — “Рубин” будет закрыта», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 болельщиков.

Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Итак, подтверждаем официально: крыша на <a href="https://twitter.com/spb_stadium">@spb_stadium</a> во время сегодняшней игры <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#ЗенитРубин</a> будет закрыта ☝️</p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/888699816628416513">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>