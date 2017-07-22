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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30463322/
22 июля 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт под закрытой крышей

«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, что матч второго тура российской Премьер-Лиги пройдёт под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».

«Итак, подтверждаем официально: крыша на стадионе “Санкт-Петербург” во время сегодняшней игры “Зенит” — “Рубин” будет закрыта», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 болельщиков.

Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

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