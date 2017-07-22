Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт под закрытой крышей
«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, что матч второго тура российской
Премьер-Лиги пройдёт под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».
«Итак, подтверждаем официально: крыша на стадионе “Санкт-Петербург” во время сегодняшней игры “Зенит” — “Рубин” будет закрыта», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 болельщиков.
Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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