«“Локо” — не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби
Бывший полузащитник сборной России подвел итоги столичного дерби.
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Накануне московский ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ уступил на домашней арене «Локомотиву» (1:3).
— Как оцените работу судейской бригады?
— Не согласен с теми, кто говорит, что Сергей Карасев (главный арбитр матча — прим. Редакции) должен был показать несколько желтых карточек в первом тайме. Арбитр все делал правильно. Он давал игрокам бороться. Предупреждать нужно в случае серьезного нарушения, но в первом тайме ничего подобного мы не увидели.
— Удивлены игрой «Локомотива»?
— Нет. Мне сразу было понятно, что ЦСКА будет непросто. Хотя, некоторые эксперты утверждают, что команда Гончаренко находится в полном порядке. Я с этим согласен, но «Локо» — не мальчик для битья. У Юрия Семина хватает опытных игроков. К тому же, вспомните заявления того же Ари, который припоминал разгромное поражение в прошлом сезоне. Это о многом говорит.
Было видно, что «Локо» играл от обороны и просто выжидал. Шансы у
— Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?
— Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.
— Травма Дзагоева могла подкосить команду с ментальной точки зрения?
— Возможно, но было видно, что ЦСКА потерял многое в атаке.
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