«“Локо” — не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби

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Накануне московский ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ уступил на домашней арене «Локомотиву» (1:3).

— Как оцените работу судейской бригады?

— Не согласен с теми, кто говорит, что Сергей Карасев (главный арбитр матча — прим. Редакции) должен был показать несколько желтых карточек в первом тайме. Арбитр все делал правильно. Он давал игрокам бороться. Предупреждать нужно в случае серьезного нарушения, но в первом тайме ничего подобного мы не увидели.

— Удивлены игрой «Локомотива»?

— Нет. Мне сразу было понятно, что ЦСКА будет непросто. Хотя, некоторые эксперты утверждают, что команда Гончаренко находится в полном порядке. Я с этим согласен, но «Локо» — не мальчик для битья. У Юрия Семина хватает опытных игроков. К тому же, вспомните заявления того же Ари, который припоминал разгромное поражение в прошлом сезоне. Это о многом говорит.

Было видно, что «Локо» играл от обороны и просто выжидал. Шансы у красно-зеленых были. Но почему? Потому что Семин и его штаб внимательно разобрали игру ЦСКА против «Анжи». Армейцы в том матче допускали ошибки. Другое дело, что соперник их не наказал. Но признаюсь, я не ожидал, что «Локо» выиграет с таким счетом. Думал, что ЦСКА одержит победу в один мяч или будет ничья.

— Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?

— Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.

— Травма Дзагоева могла подкосить команду с ментальной точки зрения?

— Возможно, но было видно, что ЦСКА потерял многое в атаке.