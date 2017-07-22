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22 июля 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тошич — о прощании с ЦСКА: Главное, что мои голы принесли много побед клубу

Полузащитник Зоран Тошич поделился эмоциями от прощания с болельщиками ЦСКА, которое состоялось накануне домашнего матча второго тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Странные ощущения! Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведённый в футболке ЦСКА, — большая честь для меня. Было много хороших игр и голов. Но, конечно, гол “Локомотиву”, который принёс чемпионство — один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу», — цитирует Тошича официальный сайт ЦСКА.

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