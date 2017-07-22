Прощайте, скандалы? Что ждёт «Санкт-Петербург» под управлением «Зенита»

Недавно гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, говоря о будущем арен чемпионата мира, заметил, что оно — это будущее — невозможно без команд, которые будут на них играть. У многих строящихся к первенству планеты стадионов с этим пока проблемы. Исключение (оставим за скобками относительно давно построенные «Открытие» и «Казань Арену») — стадион в Петербурге, который в эти выходные начинает новую жизнь.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 17:30 -:- Зенит Рубин

У уникального, с точки зрения архитектурного и инженерного решений, сооружения и судьба необычная. Оно с самого начала возводилось под запросы команды, которой нужен был стадион большой вместимости. «Зенит» к середине 2000-х явно перерос возможности 20-тысячного «Петровского» даже с точки зрения вместимости, не говоря уже о комфорте зрителей. Это уже потом у арены появилось и ещё одно назначение — быть второй по статусу на чемпионата мира и главной на Кубке конфедераций.

В отличие от сочинского «Фишта», приспособленного под футбол после Олимпиады, и «Казань Арены», успевшей пережить уже несколько международных состязаний, включая турнир по водным видам спорта, стадион «Санкт-Петербург» (в народе — «Крестовский») к Кубку конфедераций был «необстрелянным» и в буквальном смысле пахнущим краской. Да ещё и с таким мощным негативным бэкграундом, что само название арены стало синонимом скандала.



Уже первые матчи на новой арене в Петербурге в преддверии Кубка конфедераций показали: недостатки и недоработки не касаются простого зрителя. Ну, если только с той точки зрения, что смотреть за игрой на плохом поле — удовольствие специфическое. Но поле к Кубку конфедераций заменили, а побывать на матчах «Зенита», которому довелось проводить испытание стадиона, пожелали не только завсегдатаи «Петровского», но и многие горожане, далёкие от футбола. На второй тестовой игре стадион собрал более 30 тысяч зрителей, и уже тогда стало понятно, что это далеко не предел.

Что и подтвердил Кубок конфедераций, на котором петербургская арена установила рекорд и стала самой посещаемой. Из 628 304 зрителей, побывавших на матчах турнира, почти треть — 198 830 — смотрела матчи именно с трибун новой арены. 100-процентную заполняемость зафиксировала ФИФА на финальном матче Кубка конфедераций Чили — Германия, он же стал и самым популярным среди болельщиков, которых на «Санкт-Петербурге» собралось рекордные 57 268 человек (больше просто не позволяли требования ФИФА к проведению турнира). Второй по популярности матч Новая Зеландия — Португалия посмотрели вживую 56 290 человек. На третьем месте была игра Россия — Новая Зеландия, которая собрала в Петербурге 50 251 зрителя. И даже матч Камерун — Австралия привлёк на трибуны в Петербурге 35 021 — больше, чем аналогичные матчи в других городах КК.

Статистика посещаемости нового стадиона на матчах Кубка конфедераций говорит ещё и о том, что он сам по себе становится городской достопримечательностью, которую хотя бы раз в жизни, но должен посетить любой уважающий себя петербуржец, да и турист, который хоть что-то знает о футболе. В этом смысле у новой арены есть достойные ориентиры — например, мадридский «Сантьяго Бернабеу» или барселонский «Камп Ноу», куда туристы заглядывают вовсе не потому, что болеют за «Реал» или «Барселону». Оба стадиона давно уже знамениты сами по себе, в том числе атмосферой праздника футбола, сравнимой с впечатлениями от бразильского карнавала или Октоберфеста.

У нас же до сих пор принято считать, что посещаемость арен напрямую связана с уровнем команд, на нем играющих. Именно этим объясняются в России аншлаги на московском дерби ЦСКА — «Спартак» и их отсутствие на играх рангом пониже, в то время как в Англии или Германии посещаемость почти в 100% гарантирована почти на каждом футбольном матче.



И дело тут даже не в уровне популярности футбола, а в том, насколько эффективно организаторы матчей осваивают зрительский потенциал своего города и региона. На постсоветском пространстве примером такой эффективности может служить «Донбасс Арена» — 52-тысячный стадион заполнялся в среднем на 70−75% в лучшие свои годы в городе, население которого на 1 января 2014 года не превышало 950 тысяч. Сразу после введения в строй стадион в Донецке стал своеобразным культурным центром, побывать в котором считалось модным среди горожан и приезжих.



В России подобных примеров пока нет, но это поправимо. Во всяком случае именно такой должна быть цель «Зенита», под управление которого со временем перейдёт стадион. Уже в этом сезоне новая арена должна стать популярным спортивным и культурным центром, привлекающим как петербуржцев, так и многочисленных туристов. Другого выхода у будущего хозяина стадиона нет. За год он должен не только обжить арену, сделать её максимально комфортной и заставить новые впечатления затмить многочисленные скандалы и статус «проклятого места» на этапе долгого строительства, но и заложить фундамент собственного развития, которое в футболе невозможно без болельщиков и высокой посещаемости. «Зенит» уже встал на этот путь: именно «Санкт-Петербург» выбирается для проведения различных клубных мероприятий — в частности, тут презентовали новую форму.

Всё идёт к тому, что уже в этом сезоне арена может стать лидером РФПЛ по посещаемости. Новый тренер, сильная трансферная кампания, максимальные цели в чемпионате и в еврокубках — всё это объективно должно привлечь людей на трибуны. Да и тех, кто просто хочет побывать на знаменитом (пусть пока больше скандально) стадионе, уже сейчас найдётся немало. Привлечь их в ряды своих болельщиков, а заодно закрепить успех Кубка конфедераций в преддверии чемпионата мира, где за рекорды посещаемости будет идти спор с новыми «Лужниками», — задача-минимум для петербургского клуба.

Анатолий Романов