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22 июля 2017, 12:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Прощайте, скандалы? Что ждёт «Санкт-Петербург» под управлением «Зенита»

Арена со скандальной славой со временем полностью перейдёт под управление «Зенита». Сегодня клуб сыграет там первый домашний матч сезона.

Арена со скандальной славой со временем полностью перейдёт под управление Зенита. Сегодня клуб сыграет там первый домашний матч сезона. Увеличить
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Недавно гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, говоря о будущем арен чемпионата мира, заметил, что оно — это будущее — невозможно без команд, которые будут на них играть. У многих строящихся к первенству планеты стадионов с этим пока проблемы. Исключение (оставим за скобками относительно давно построенные «Открытие» и «Казань Арену») — стадион в Петербурге, который в эти выходные начинает новую жизнь.

У уникального, с точки зрения архитектурного и инженерного решений, сооружения и судьба необычная. Оно с самого начала возводилось под запросы команды, которой нужен был стадион большой вместимости. «Зенит» к середине 2000-х явно перерос возможности 20-тысячного «Петровского» даже с точки зрения вместимости, не говоря уже о комфорте зрителей. Это уже потом у арены появилось и ещё одно назначение — быть второй по статусу на чемпионата мира и главной на Кубке конфедераций.

В отличие от сочинского «Фишта», приспособленного под футбол после Олимпиады, и «Казань Арены», успевшей пережить уже несколько международных состязаний, включая турнир по водным видам спорта, стадион «Санкт-Петербург» (в народе — «Крестовский») к Кубку конфедераций был «необстрелянным» и в буквальном смысле пахнущим краской. Да ещё и с таким мощным негативным бэкграундом, что само название арены стало синонимом скандала.

 Уже первые матчи на новой арене в Петербурге в преддверии Кубка конфедераций показали: недостатки и недоработки не касаются простого зрителя. Ну, если только с той точки зрения, что смотреть за игрой на плохом поле — удовольствие специфическое. Но поле к Кубку конфедераций заменили, а побывать на матчах «Зенита», которому довелось проводить испытание стадиона, пожелали не только завсегдатаи «Петровского», но и многие горожане, далёкие от футбола. На второй тестовой игре стадион собрал более 30 тысяч зрителей, и уже тогда стало понятно, что это далеко не предел.

Что и подтвердил Кубок конфедераций, на котором петербургская арена установила рекорд и стала самой посещаемой. Из 628 304 зрителей, побывавших на матчах турнира, почти треть — 198 830 — смотрела матчи именно с трибун новой арены. 100-процентную заполняемость зафиксировала ФИФА на финальном матче Кубка конфедераций Чили — Германия, он же стал и самым популярным среди болельщиков, которых на «Санкт-Петербурге» собралось рекордные 57 268 человек (больше просто не позволяли требования ФИФА к проведению турнира). Второй по популярности матч Новая Зеландия — Португалия посмотрели вживую 56 290 человек. На третьем месте была игра Россия — Новая Зеландия, которая собрала в Петербурге 50 251 зрителя. И даже матч Камерун — Австралия привлёк на трибуны в Петербурге 35 021 — больше, чем аналогичные матчи в других городах КК.

Статистика посещаемости нового стадиона на матчах Кубка конфедераций говорит ещё и о том, что он сам по себе становится городской достопримечательностью, которую хотя бы раз в жизни, но должен посетить любой уважающий себя петербуржец, да и турист, который хоть что-то знает о футболе. В этом смысле у новой арены есть достойные ориентиры — например, мадридский «Сантьяго Бернабеу» или барселонский «Камп Ноу», куда туристы заглядывают вовсе не потому, что болеют за «Реал» или «Барселону». Оба стадиона давно уже знамениты сами по себе, в том числе атмосферой праздника футбола, сравнимой с впечатлениями от бразильского карнавала или Октоберфеста.

У нас же до сих пор принято считать, что посещаемость арен напрямую связана с уровнем команд, на нем играющих. Именно этим объясняются в России аншлаги на московском дерби ЦСКА — «Спартак» и их отсутствие на играх рангом пониже, в то время как в Англии или Германии посещаемость почти в 100% гарантирована почти на каждом футбольном матче.

И дело тут даже не в уровне популярности футбола, а в том, насколько эффективно организаторы матчей осваивают зрительский потенциал своего города и региона. На постсоветском пространстве примером такой эффективности может служить «Донбасс Арена» — 52-тысячный стадион заполнялся в среднем на 70−75% в лучшие свои годы в городе, население которого на 1 января 2014 года не превышало 950 тысяч. Сразу после введения в строй стадион в Донецке стал своеобразным культурным центром, побывать в котором считалось модным среди горожан и приезжих.

В России подобных примеров пока нет, но это поправимо. Во всяком случае именно такой должна быть цель «Зенита», под управление которого со временем перейдёт стадион. Уже в этом сезоне новая арена должна стать популярным спортивным и культурным центром, привлекающим как петербуржцев, так и многочисленных туристов. Другого выхода у будущего хозяина стадиона нет. За год он должен не только обжить арену, сделать её максимально комфортной и заставить новые впечатления затмить многочисленные скандалы и статус «проклятого места» на этапе долгого строительства, но и заложить фундамент собственного развития, которое в футболе невозможно без болельщиков и высокой посещаемости. «Зенит» уже встал на этот путь: именно «Санкт-Петербург» выбирается для проведения различных клубных мероприятий — в частности, тут презентовали новую форму.

Всё идёт к тому, что уже в этом сезоне арена может стать лидером РФПЛ по посещаемости. Новый тренер, сильная трансферная кампания, максимальные цели в чемпионате и в еврокубках — всё это объективно должно привлечь людей на трибуны. Да и тех, кто просто хочет побывать на знаменитом (пусть пока больше скандально) стадионе, уже сейчас найдётся немало. Привлечь их в ряды своих болельщиков, а заодно закрепить успех Кубка конфедераций в преддверии чемпионата мира, где за рекорды посещаемости будет идти спор с новыми «Лужниками», — задача-минимум для петербургского клуба.

Анатолий Романов

Зенит
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