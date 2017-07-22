«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды»

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«Зенит» — «Рубин» (17.30 мск).

Казанскому «Рубину» очень не повезло на старте чемпионата России в этом сезоне с календарем. Клуб находится в стадии перестройки, на которую у старого-нового главного тренера Курбана Бердыева было совсем мало времени, учитывая короткий перерыв между сезонами, а соперники команде в стартовых матчах достались грозные.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 17:30 -:- Зенит Рубин

На самом старте первенства, пусть и на своем поле, «Рубин» принимал крепко-сбитый и не потерявший в классе даже с отсутствием травмированного Федора Смолова «Краснодар», и так игра обнажила существующие проблемы в игре команды из Татарстана.

Бердыев традиционно выстраивает игру своих команд от оборонительной «печки», и пока у казанцев все далеко от идеала. По сути, правильно действовали только пришедшие вместе с наставником из «Ростова» Федор Кудряшов и Владимир Гранат, а вот остальные защитники еще не разобрались с перестроениями.

Большой проблемой для клуба стал бессрочный отпуск опытного Сесара Наваса, также вернувшегося в команду из «Ростова», но отправившегося в Испанию из-за болезни отца.

А теперь недостроенной команде из Казани предстоит стать участником первого в сезоне матча на арене «Санкт-Петербург», где соперником будет желающий выиграть в этом сезоне чемпионат во что бы то ни стало «Зенит».

Менеджмент питерцев работает этим летом, не покладая рук, и уже заметно перетряхнул команду под нового тренера Роберто Манчини. Но останавливаться в «Зените» и не думают, и похоже, что на следующей неделе команду пополнит еще один, уже третий, новичок из Аргентины.

Похоже, переговоры «Индепендьенте» по полузащитнику Эмилиано Ригони, забившему в прошлом сезоне в национальном чемпионате 11 мячей, близки к положительному завершению.

Но против «Рубина» «Зениту» предстоит справиться без Ригони, и команда готовится к тому, чтобы одержать вторую победу на старте после успеха в Хабаровске против местного СКА. Особенно это важно на фоне потерь конкурентов — «Спартак» упустил в первом туре победу над «Динамо», ЦСКА уже во втором был бит «Локомотивом».

Первый домашний матч в сезоне на новой многострадальной арене «Санкт-Петербург» для «Зенита» настолько важен, что команда даже получила напутствия от сербской «Црвены Звезды», клуба-побратима московского «Спартака».

«Футбольные клубы «Црвена Звезда» и «Зенит» связывают сотрудничество и дружба. В субботу, 22 июля «Зенит» проведет свой первый матч «Арене Санкт-Петербург» в рамках нынешнего чемпионата России.

На прошедшем Кубке конфедераций этот стадион установил рекорд посещаемости. Ни один стадион не посетили столько человек по ходу турнира. Теперь и «Зенит» начинает выступление на современной и технологичной арене!

«Црвена Звезда» поздравляет своих друзей с этим историческим событием и желает «Зениту» одержать победу в чемпионате России в новом сезоне, — говорится на официальном сайте белградского клуба, спонсором которого является «Газпром».

И хотя, читая текст, кажется, что заявление составляли не в Белграде, а в Санкт-Петербурге, а сам факт такого послания от «Црвены Звезды» является еще и шпилькой в адрес «Спартака», это все только подчеркивает настрой «Зенита».

В этом сезоне сине-бело-голубые твердо намерены прервать серию из двух бронзовых финишей подряд и их устроит только чемпионство.

Интересно, что к матчу у команд с травмами подходят только голкиперы. У «Зенита» точно не сыграет Михаил Кержаков, который и так бы остался в запасе, а у казанцев по-прежнему травмирован пришедший из «Ростова» Сослан Джанаев, и месту в воротах Сергея Рыжикова ничто не угрожает.

Ко всему прочему, «Зенит» в последнее время является очень неудобным соперником для «Рубина», который не обыгрывал питерцев в семи последних встречах, но в большинстве из них у команды не было на тренерском мостике Бердыева.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 20:00 -:- Краснодар Тосно

«Краснодар» — «Тосно» (20.00 мск).

Начавший сезон с отличной победы в Казани даже без Федора Смолова «Краснодар» на неделе отпустил в аренду на сезон в чешскую «Младу Болеслав» молодого форварда Николая Комличенко, не проходящего в состав.

Со своим воспитанником «быки» не собираются расставаться насовсем, но пока он должен играть в клубе, где получит больше игровой практики.

Учитывая, что Смолов, видимо, останется в команде, это вполне понятное решение, ведь колумбиец Риккардо Лаборде, заменявший Федора на острие атаки в первой встрече сезона, оформил в ворота «Рубина» шикарный дубль.

Кроме Смолова, против новичков РФПЛ не сыграют также травмированные голкипер Станислав Крицюк и хавбеки Павел Мамаев и Торнике Окриашвили, но от этого тосненцам вряд ли станет легче.

Хорошим шансом набрать первые очки в элите российского футбола для команды Дмитрия Парфёнова был домашний матч с «Уфой» в первом туре, но там было минимальное поражение, теперь же команда из Ленинградской области наверняка будет довольна и ничьей.

«Краснодар» и «Тосно» встречались в своей истории один раз, когда в сезоне 2013/14 в четвертьфинале Кубка России «быки» забили выскочкам, обыгравшим в 1/8 финала московский «Спартак», три безответных мяча.

Интересно, что тогда отличились ныне выступающие за «Локомотив» и «Динамо» соответственно Ари и Вандерсон, а также травмированный Мамаев.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Краснодара» — 2:0.