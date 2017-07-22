«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды»
Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в
Премьер-лиге санкт-петербургский «Зенит» примет на арене «Санкт-Петербург» «Рубин» Курбана Бердыева, а «Краснодар» дома проэкзаменует новичка лиги «Тосно».
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«Зенит» — «Рубин» (17.30 мск).
Казанскому «Рубину» очень не повезло на старте чемпионата России в этом сезоне с календарем. Клуб находится в стадии перестройки, на которую у
На самом старте первенства, пусть и на своем поле, «Рубин» принимал
Бердыев традиционно выстраивает игру своих команд от оборонительной «печки», и пока у казанцев все далеко от идеала. По сути, правильно действовали только пришедшие вместе с наставником из «Ростова» Федор Кудряшов и Владимир Гранат, а вот остальные защитники еще не разобрались с перестроениями.
Большой проблемой для клуба стал бессрочный отпуск опытного Сесара Наваса, также вернувшегося в команду из «Ростова», но отправившегося в Испанию
А теперь недостроенной команде из Казани предстоит стать участником первого в сезоне матча на арене «Санкт-Петербург», где соперником будет желающий выиграть в этом сезоне чемпионат во что бы то ни стало «Зенит».
Менеджмент питерцев работает этим летом, не покладая рук, и уже заметно перетряхнул команду под нового тренера Роберто Манчини. Но останавливаться в «Зените» и не думают, и похоже, что на следующей неделе команду пополнит еще один, уже третий, новичок из Аргентины.
Похоже, переговоры «Индепендьенте» по полузащитнику Эмилиано Ригони, забившему в прошлом сезоне в национальном чемпионате 11 мячей, близки к положительному завершению.
Но против «Рубина» «Зениту» предстоит справиться без Ригони, и команда готовится к тому, чтобы одержать вторую победу на старте после успеха в Хабаровске против местного СКА. Особенно это важно на фоне потерь конкурентов — «Спартак» упустил в первом туре победу над «Динамо», ЦСКА уже во втором был бит «Локомотивом».
Первый домашний матч в сезоне на новой многострадальной арене «Санкт-Петербург» для «Зенита» настолько важен, что команда даже получила напутствия от сербской «Црвены Звезды»,
«Футбольные клубы «Црвена Звезда» и «Зенит» связывают сотрудничество и дружба. В субботу, 22 июля «Зенит» проведет свой первый матч «Арене Санкт-Петербург» в рамках нынешнего чемпионата России.
На прошедшем Кубке конфедераций этот стадион установил рекорд посещаемости. Ни один стадион не посетили столько человек по ходу турнира. Теперь и «Зенит» начинает выступление на современной и технологичной арене!
«Црвена Звезда» поздравляет своих друзей с этим историческим событием и желает «Зениту» одержать победу в чемпионате России в новом сезоне, — говорится на официальном сайте белградского клуба, спонсором которого является «Газпром».
И хотя, читая текст, кажется, что заявление составляли не в Белграде, а в
В этом сезоне
Интересно, что к матчу у команд с травмами подходят только голкиперы. У «Зенита» точно не сыграет Михаил Кержаков, который и так бы остался в запасе, а у казанцев
Ко всему прочему, «Зенит» в последнее время является очень неудобным соперником для «Рубина», который не обыгрывал питерцев в семи последних встречах, но в большинстве из них у команды не было на тренерском мостике Бердыева.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
«Краснодар» — «Тосно» (20.00 мск).
Начавший сезон с отличной победы в Казани даже без Федора Смолова «Краснодар» на неделе отпустил в аренду на сезон в чешскую «Младу Болеслав» молодого форварда Николая Комличенко, не проходящего в состав.
Со своим воспитанником «быки» не собираются расставаться насовсем, но пока он должен играть в клубе, где получит больше игровой практики.
Учитывая, что Смолов, видимо, останется в команде, это вполне понятное решение, ведь колумбиец Риккардо Лаборде, заменявший Федора на острие атаки в первой встрече сезона, оформил в ворота «Рубина» шикарный дубль.
Кроме Смолова, против новичков РФПЛ не сыграют также травмированные голкипер Станислав Крицюк и хавбеки Павел Мамаев и Торнике Окриашвили, но от этого тосненцам вряд ли станет легче.
Хорошим шансом набрать первые очки в элите российского футбола для команды Дмитрия Парфёнова был домашний матч с «Уфой» в первом туре, но там было минимальное поражение, теперь же команда из Ленинградской области наверняка будет довольна и ничьей.
«Краснодар» и «Тосно» встречались в своей истории один раз, когда в сезоне 2013/14 в четвертьфинале Кубка России «быки» забили выскочкам, обыгравшим в 1/8 финала московский «Спартак», три безответных мяча.
Интересно, что тогда отличились ныне выступающие за «Локомотив» и «Динамо» соответственно Ари и Вандерсон, а также травмированный Мамаев.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Краснодара» — 2:0.
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