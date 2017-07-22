Главный тренер «Анжи» Григорян заявил, что не рассчитывает на футболиста Гасанова
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что не рассчитывает на Шамиля Гасанова, игрока нет в заявке махачкалинского футбольного клуба, он не тренируется с командой.
В первой половине прошлого сезона, когда «Анжи» возглавлял чех Павел Врба, защитник Гасанов являлся игроком стартового состава и регулярно появлялся на поле в роли опорного полузащитника. С приходом Григоряна на пост главного тренера дагестанского клуба в январе этого года, 23-летний футболист потерял место в составе, проведя всего две официальные игры за главную команду в 2017 году. Всего в составе махачкалинцев Гасанов сыграл 36 матчей и забил один гол.
«Шамиля Гасанова нет у нас в заявке, он не тренируется с командой. Он способный парень, но я на него не рассчитывал», — сказал Григорян на видеозаписи, опубликованной на официальном канале «Анжи» в Youtube.
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