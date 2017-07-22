Гаджиев: Футболисты «Амкара» провалили первый тайм матча ЧР с «Анжи»

В пятницу в Каспийске «Амкар» со счетом 0:1 проиграл «Анжи» во втором туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Единственный гол у махачкалинцев на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов. В первом туре пермяки уступили в Грозном местному «Ахмату» (ранее назывался «Терек») — 0:1.

«Анжи» закономерно выиграл, по делу. Мы уже второй раз проваливаем первые таймы. Объяснение мне сложно найти, но пока это не «Амкар», не команда, которая проводит изо всех сил любую игру, это факт. В Грозном мы провалили первый тайм и здесь провалили. Команда перемещалась, выполняла какие-то функции, но не успевала во многих эпизодах. Поэтому любой отскок и подбор становился добычей «Анжи». Это главное замечание к игрокам, — сказал Гаджиев, чьи слова приводит официальный сайт «Амкара».

«Второй тайм провели лучше, хотя было много ошибок и эмоций. Любую ошибку можно простить, когда команда играет на пределе. А у нас такая проблема появилась — непонятно, откуда она взялась. Возможно дело в том, что многие игроки приезжали на сбор с опозданием, были травмы, и это сказалось. Подготовительный период короткий, если ты пропускаешь неделю, сложно набрать форму», — добавил он.

Гаджиев отметил, что у его команды «по-прежнему проблемы в обороне и в опорной зоне». «Но еще раз повторюсь, что это вторично. Главное — надо в любых ситуациях играть сердцем, играть профессионально и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет современный футбол», — подчеркнул тренер.