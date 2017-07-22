«СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве
Петербургский клуб намерен помогать в подготовке
детско-юношеских команд.
В Хабаровске состоялась встреча представителей футбольных клубов «СКА-Хабаровск» и «Зенит» в ходе которой были достигнуты договоренности о сотрудничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Чемпионат».
Питерский клуб представлял спортивный директор Константин Сарсания, «СКА-Хабаровск» — председатель попечительского совета клуба Аркадия Мкртычев и сенатор Виктор Озеров.
На встрече были достигнуты устные договорённости о том, что петербургский клуб будет помогать хабаровчанам в развитии медицины, системы управления, выстраивать систему подготовки
Напомним, что 16 июля в краевой столице «СКА-Хабаровск» сыграл с «Зенитом». Дебют хабаровчан в
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