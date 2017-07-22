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22 июля 2017, 9:35 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве

Петербургский клуб намерен помогать в подготовке детско-юношеских команд.

В Хабаровске состоялась встреча представителей футбольных клубов «СКА-Хабаровск» и «Зенит» в ходе которой были достигнуты договоренности о сотрудничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Чемпионат».

Питерский клуб представлял спортивный директор Константин Сарсания, «СКА-Хабаровск» — председатель попечительского совета клуба Аркадия Мкртычев и сенатор Виктор Озеров.

На встрече были достигнуты устные договорённости о том, что петербургский клуб будет помогать хабаровчанам в развитии медицины, системы управления, выстраивать систему подготовки детско-юношеских команд.

Напомним, что 16 июля в краевой столице «СКА-Хабаровск» сыграл с «Зенитом». Дебют хабаровчан в Премьер-лиге вызвал ажиотаж — билеты на игру раскупили за два дня, а недавно на канале «Зенит-ТВ» появился мини-фильм о Хабаровске, где корреспонденты рассказали про город, матч и болельщиков.
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