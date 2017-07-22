Стадион «СКА-Хабаровска» готов к монтажу нового светового оборудования
Специалисты уже убрали старые лампы с матч и прокладывают к ним более сильные электрокабели.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На стадионе имени Ленина в дальневосточной столице демонтировали лампы освещения. К началу августа на домашней площадке появятся новые фонари. Завершить все работы специалисты планируют к домашнему матчу с «Анжи».
Работы по демонтажу начали в понедельник, а уже к пятнице, 21 июля, специалисты сняли все лампы. Рабочие со страховкой работали на многометровой высоте, снимали по одному фонарю и с помощью верёвки спускали их на землю. Трудиться пришлось ударными темпами, чтобы завершить всё как можно раньше.
Сейчас основные работы развернулись у трибун. Рабочие снимают тротуарную плитку и с помощью отбойных молотков прокладывают каналы для силовых кабелей. Такие пути создают для каждой из четырёх матч, которые сейчас стоят пустые. После завершения электромонтажных работ начнётся установка новых ламп.
Качество освещения на стадионе имени Ленина довели для стандартов российской
Агентство ранее сообщало, что домашняя площадка «армейцев» не соответствовала критериям, которые предъявляют к клубам РФПЛ по трём параметрам: освещение, система контроля доступа болельщиков и состояние поля. После разговора президента Российского футбольного союза, первого
В начале июля стадион имени Ленина прошёл сертификацию Российского футбольного союза. Домашнюю площадку клуба «СКА-Хабаровск» признали пригодной для проведения матчей чемпионата России и присвоили статус «Первая категория с замечаниями».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter