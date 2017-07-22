Стадион «СКА-Хабаровска» готов к монтажу нового светового оборудования

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На стадионе имени Ленина в дальневосточной столице демонтировали лампы освещения. К началу августа на домашней площадке появятся новые фонари. Завершить все работы специалисты планируют к домашнему матчу с «Анжи».

Работы по демонтажу начали в понедельник, а уже к пятнице, 21 июля, специалисты сняли все лампы. Рабочие со страховкой работали на многометровой высоте, снимали по одному фонарю и с помощью верёвки спускали их на землю. Трудиться пришлось ударными темпами, чтобы завершить всё как можно раньше.

Сейчас основные работы развернулись у трибун. Рабочие снимают тротуарную плитку и с помощью отбойных молотков прокладывают каналы для силовых кабелей. Такие пути создают для каждой из четырёх матч, которые сейчас стоят пустые. После завершения электромонтажных работ начнётся установка новых ламп.

Качество освещения на стадионе имени Ленина довели для стандартов российской Премьер-лиги благодаря фонарям с футбольных площадок других городов Дальнего Востока. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что улучшить свет на поле в дальневосточной столице помогли Благовещенск, Биробиджан и Комсомольске-на-Амуре. В ближайшее время позаимствованные лампы вернут хозяевам. После установки современного оборудования качество освещения будет равно 1400 люкс, вместо сегодняшних 1200 люкс. Всё это необходимо для проведения телевизионных трансляций матчей.

Агентство ранее сообщало, что домашняя площадка «армейцев» не соответствовала критериям, которые предъявляют к клубам РФПЛ по трём параметрам: освещение, система контроля доступа болельщиков и состояние поля. После разговора президента Российского футбольного союза, первого вице-премьера России Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта на стадионе имени Ленина начали аврально перестилать игровое покрытие. На финансирование нового газона «скинулись» руководство клуба и РФС. Систему контроля закупили ещё в конце прошлого сезона.

В начале июля стадион имени Ленина прошёл сертификацию Российского футбольного союза. Домашнюю площадку клуба «СКА-Хабаровск» признали пригодной для проведения матчей чемпионата России и присвоили статус «Первая категория с замечаниями».