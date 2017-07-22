«Зенит» Манчини сыграет с «Рубином» Бердыева в чемпионате России по футболу

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«Зенит» успешно провел первый официальный матч под руководством Роберто Манчини, съездив за победой в Хабаровск в гости к местному СКА. Команда из Санкт- Петербурга выиграла «на классе», хотя соперник не раз мог поразить ворота Андрея Лунева. Второй соперник «Зенита» — команда Курбана Бердыева, который только начинает строительство нового «Рубина». Пока казанцы неудачно сыграли на своем поле против «Краснодара», уступив со счетом 1:2 из-за собственных ошибок в обороне.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 17:30 -:- Зенит Рубин

Тем не менее, Бердыев во всех своих командах доказывал, что умеет ставить прежде всего надежную игру в защите, так что «Зенит» может столкнуться с проблемами во встрече с волжанами. Заметно обновившись в летнее межсезонье, «Зенит» в том числе усилился и бывшими подопечными Бердыева по «Ростову» — Дмитрием Полозом, Александром Ерохиным и Кристианом Нобоа. Эквадорский полузащитник все еще дисквалифицирован, тогда как Полоз и Ерохин могут выйти на поле.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Мирчи Луческу победил дома и «Рубин» (4:1), и бывший клуб Бердыева «Ростов» (3:2). Победы случились в начале сезона, когда «Зенит» лидировал, показывая самый яркий в чемпионате футбол. Однако выиграл «Зенит» у «Рубина» и весной в Казани (2:0), причем в обоих матчах с волжанами отличился Артем Дзюба.

«Зенит» в следующий четверг проведет первый матч Лиги Европы — против израильского клуба «Бней Иегуда». Российский клуб согласовал перенос встречи в Петах-Тикву, так как вскоре после запланированной на 3 августа ответной встречи «Зенит» проведет матч чемпионата со «Спартаком» (6 августа).

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет на стадионе «Санкт- Петербург», который примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало — 17:30 мск, главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

«Краснодар» против Парфенова

В 20:00 «Краснодар» начнет встречу с «Тосно», проводящим второй матч в элите. Стартовую игру подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на своем поле «Уфе», тогда как кубанцы в гостях победили «Рубин». Дебютантам пока сложно привыкнуть к реалиям премьер-лиги, учитывая, что в прошлом сезоне в элите выступал лишь голкипер Давид Юрченко. «Краснодар» же нашел неожиданную замену травмированному на старте сезона Федору Смолову — колумбийский полузащитник Рикардо Лаборде отправился в нападение и дважды забил в Казани.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 20:00 -:- Краснодар Тосно

Команды проведут дебютный официальный матч в премьер- лиге, хотя уже встречались в кубковом матче. В марте 2014 года выступавший еще во втором дивизионе «Тосно» совершил сенсацию, в 1/8 финала обыграв московский «Спартак», однако через две недели в четвертьфинале ничего не сумел противопоставить «Краснодару» (0:3). Голы у кубанцев забили Ари, Павел Мамаев и Вандерсон, из которых в команде остался лишь российский полузащитник. Однако Мамаев восстанавливается после травмы, как и голкипер Крицюк, а также хавбек Торнике Окриашвили.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

Второй тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:3), «Анжи» победил «Амкар» (1:0). В воскресенье встречаются «Уфа» — «Спартак», «Динамо» — «Урал», «Ростов» — «Ахмат». Завершится тур в понедельник матчем «Арсенала» и хабаровского СКА.